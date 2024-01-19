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https://sputnikarabic.ae/20240119/تصنيف-جديد-لأقوى-5-جوازات-سفر-عربية-لعام-2024-1085178572.html
تصنيف جديد لأقوى 5 جوازات سفر عربية لعام 2024
تصنيف جديد لأقوى 5 جوازات سفر عربية لعام 2024
كشف تصنيف متخصص بتقييم جوازات السفر عن أفضل جوازات السفر العربية في عام 2024. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T12:35+0000
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واحتل جواز السفر الإماراتي المركز الأول عربيًا، حيث اعتبر من أكثر جوازات السفر أمانًا في العالم والذي يمنح صاحبه حق دخول 180 دولة (132 من دون تأشيرة، 48 بتأشيرة عند الوصول). وجاء جواز السفر القطري في المركز الثاني عربيًا و44 عالميًا، حيث يمنح حامله حق دخول 117 دولة (73 من دون تأشيرة و44 بتأشيرة عند الوصول). واحتل جواز السفر الكويتي المرتبة 45 عالميا، حيث يسمح بدخول 112 دولة (62 من دون تأشيرة و50 بتأشيرة عند الوصول). وعلى المستوى العربي والخليجي، احتل المركز الثالث.ويحتل جواز سفر المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة عربيًا والـ 47 عالميًا، حيث يسمح بدخول 101 دولة (56 من دون تأشيرة و45 عند الوصول)، وذلك بحسب "باسبورت إنديكس".
https://sputnikarabic.ae/20230722/مؤشر-باسبورت-إندكس-الإمارات-تتصدر-قائمة-أقوى-جوازات-السفر-عالميا-1079294194.html
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العالم العربي
العالم العربي

تصنيف جديد لأقوى 5 جوازات سفر عربية لعام 2024

12:35 GMT 19.01.2024 (تم التحديث: 13:50 GMT 19.01.2024)
© flickr.com / J Aaron Farrجواز سفر
جواز سفر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
© flickr.com / J Aaron Farr
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كشف تصنيف متخصص بتقييم جوازات السفر عن أفضل جوازات السفر العربية في عام 2024.
واحتل جواز السفر الإماراتي المركز الأول عربيًا، حيث اعتبر من أكثر جوازات السفر أمانًا في العالم والذي يمنح صاحبه حق دخول 180 دولة (132 من دون تأشيرة، 48 بتأشيرة عند الوصول).
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
مؤشر "باسبورت إندكس": الإمارات تتصدر قائمة أقوى جوازات السفر عالميا
22 يوليو 2023, 07:44 GMT
وجاء جواز السفر القطري في المركز الثاني عربيًا و44 عالميًا، حيث يمنح حامله حق دخول 117 دولة (73 من دون تأشيرة و44 بتأشيرة عند الوصول). واحتل جواز السفر الكويتي المرتبة 45 عالميا، حيث يسمح بدخول 112 دولة (62 من دون تأشيرة و50 بتأشيرة عند الوصول). وعلى المستوى العربي والخليجي، احتل المركز الثالث.
ويحتل جواز سفر المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة عربيًا والـ 47 عالميًا، حيث يسمح بدخول 101 دولة (56 من دون تأشيرة و45 عند الوصول)، وذلك بحسب "باسبورت إنديكس".
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