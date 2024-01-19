https://sputnikarabic.ae/20240119/تصنيف-جديد-لأقوى-5-جوازات-سفر-عربية-لعام-2024-1085178572.html
تصنيف جديد لأقوى 5 جوازات سفر عربية لعام 2024
تصنيف جديد لأقوى 5 جوازات سفر عربية لعام 2024
كشف تصنيف متخصص بتقييم جوازات السفر عن أفضل جوازات السفر العربية في عام 2024. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T12:35+0000
2024-01-19T12:35+0000
2024-01-19T13:50+0000
العالم العربي
مجتمع
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واحتل جواز السفر الإماراتي المركز الأول عربيًا، حيث اعتبر من أكثر جوازات السفر أمانًا في العالم والذي يمنح صاحبه حق دخول 180 دولة (132 من دون تأشيرة، 48 بتأشيرة عند الوصول). وجاء جواز السفر القطري في المركز الثاني عربيًا و44 عالميًا، حيث يمنح حامله حق دخول 117 دولة (73 من دون تأشيرة و44 بتأشيرة عند الوصول). واحتل جواز السفر الكويتي المرتبة 45 عالميا، حيث يسمح بدخول 112 دولة (62 من دون تأشيرة و50 بتأشيرة عند الوصول). وعلى المستوى العربي والخليجي، احتل المركز الثالث.ويحتل جواز سفر المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة عربيًا والـ 47 عالميًا، حيث يسمح بدخول 101 دولة (56 من دون تأشيرة و45 عند الوصول)، وذلك بحسب "باسبورت إنديكس".
https://sputnikarabic.ae/20230722/مؤشر-باسبورت-إندكس-الإمارات-تتصدر-قائمة-أقوى-جوازات-السفر-عالميا-1079294194.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
تصنيف جديد لأقوى 5 جوازات سفر عربية لعام 2024
12:35 GMT 19.01.2024 (تم التحديث: 13:50 GMT 19.01.2024)
كشف تصنيف متخصص بتقييم جوازات السفر عن أفضل جوازات السفر العربية في عام 2024.
واحتل جواز السفر الإماراتي المركز الأول عربيًا، حيث اعتبر من أكثر جوازات السفر أمانًا في العالم والذي يمنح صاحبه حق دخول 180 دولة (132 من دون تأشيرة، 48 بتأشيرة عند الوصول).
وجاء جواز السفر القطري في المركز الثاني عربيًا و44 عالميًا، حيث يمنح حامله حق دخول 117 دولة (73 من دون تأشيرة و44 بتأشيرة عند الوصول). واحتل جواز السفر الكويتي المرتبة 45 عالميا، حيث يسمح بدخول 112 دولة (62 من دون تأشيرة و50 بتأشيرة عند الوصول). وعلى المستوى العربي والخليجي، احتل المركز الثالث.
ويحتل جواز سفر المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة عربيًا والـ 47 عالميًا، حيث يسمح بدخول 101 دولة (56 من دون تأشيرة و45 عند الوصول)، وذلك بحسب "باسبورت إنديكس".