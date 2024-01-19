تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... خلاف بين أمريكا وإسرائيل حول قيام دولة فلسطينية... صور وفيديو

دعا بروسبر أزران، رئيس بلدية "كريات شموناه" السابق، إلى احتلال جنوب لبنان بزعم أنه إذا لم يحدث ذلك فلن يكون هناك حق في الوجود للمستوطنين في شمالي إسرائيلي.

ראש העיר ק"ש לשעבר קורא לכבוש את דרום לבנון: "אם זה לא יקרה, אין לנו זכות קיום" | @Eliashkenazi12 https://t.co/TK6L3dRo1q pic.twitter.com/7NnYpKh5B2 — וואלה! (@WallaNews) January 18, 2024