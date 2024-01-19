تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... خلاف بين أمريكا وإسرائيل حول قيام دولة فلسطينية... صور وفيديو

جاء ذلك ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية كجزء من أي سيناريو لما بعد الحرب.
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه "لا يوجد سبيل" لحل التحديات الأمنية طويلة الأمد التي تواجهها إسرائيل في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية.
10:28 GMT 19.01.2024
10:10 GMT 19.01.2024
قناة إسرائيلية: اقتراح في "كابينيت الحرب" يقضي باحتفاظ دولة ثالثة لأموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية تضمن عدم نقلها إلى غزة
09:58 GMT 19.01.2024
الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة من الهجمات في المنطقة الواقعة بين قريتي راميا وعيتا الشعب في جنوب لبنان.
09:52 GMT 19.01.2024
سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق مدينة غزة
09:42 GMT 19.01.2024
إعلام إسرائيلي: إندونيسيا ترفع دعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وجاء في الدعوة المقدمة أن، "احتلال إسرائيل للشعب الفلسطيني غير قانوني" وعليها احترام القانون الدولي.
09:37 GMT 19.01.2024
خلافات الـ"كابينيت"... هل تعصف بأحلام نتنياهو في غزة؟
09:32 GMT 19.01.2024
دعا بروسبر أزران، رئيس بلدية "كريات شموناه" السابق، إلى احتلال جنوب لبنان بزعم أنه إذا لم يحدث ذلك فلن يكون هناك حق في الوجود للمستوطنين في شمالي إسرائيلي.
09:15 GMT 19.01.2024
رئيس المفوضية الإفريقية، موسى فكي:
ندين الحرب في غزة ونطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي غير الأخلاقي".
09:14 GMT 19.01.2024
إعلام فلسطيني: قصف جوي ومدفعي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
09:13 GMT 19.01.2024
الجيش الإسرائيلي ينشر مقطع فيديو لقيامه بشن غارات على أبنية يقول انها تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة
08:49 GMT 19.01.2024
رئيس بلدية مستوطنة "كريات شمونة" السابق: أُقدر أن ربع الذين تم إجلاؤهم من المدينة لن يعودوا بالفعل، انتقل الناس إلى المركز وعلموا أن هناك حياة خارج كريات شمونة.
© Sputnik . Ajwad
08:48 GMT 19.01.2024
تحرك جديد من المكسيك وتشيلي بشأن غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية
08:32 GMT 19.01.2024
صور تظهر آثار دمار خلفه القصف الإسرائيلي على مخيم طولكرم في الضفة الغربية
08:16 GMT 19.01.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غلانت: يجب علينا الاستعداد لسيناريو تدهور الأوضاع في الجبهة الشمالية ولجوء إسرائيل الى الخيار العسكري
© AP Photo / Tsafrir Abayov
08:11 GMT 19.01.2024
فلسطين تطالب بقمة طارئة.. ما الذي يمكن أن تقدمه الجامعة العربية لوقف الحرب؟
08:01 GMT 19.01.2024
مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أيام جنوب قطاع غزة
07:41 GMT 19.01.2024
عضو بمجلس الحرب الإسرائيلي: هجوم بعض الوزراء على رئيس الأركان كان كمينا وليس عفويا
07:40 GMT 19.01.2024
استطلاع رأي: أحزاب المعارضة الإسرائيلية تزداد قوة حيث حصلت على 71% مقعدًا مقابل 44 فقط للائتلاف الحالي
07:35 GMT 19.01.2024
إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تقصف مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة.
© AFP 2023 / John Macdougall
07:34 GMT 19.01.2024
وزارة الخارجية الصينية: التوتر في البحر الأحمر امتداد للصراع في غزة لذلك يجب أن تكون الأولوية القصوى لوقف الحرب.