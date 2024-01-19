https://sputnikarabic.ae/20240119/تغطية-مياشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1085161285.html
تغطية مياشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مياشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T05:10+0000
2024-01-19T05:10+0000
2024-01-19T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083313146_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_dec397d1efbd774591ae4127da801a24.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083313146_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65a02724b4354849691dc03d3f38b720.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, رصد عسكري, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مياشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية تعترض وتسقط مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك