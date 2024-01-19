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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240119/تغطية-مياشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1085161285.html
تغطية مياشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مياشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T05:10+0000
2024-01-19T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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روسيا, رصد عسكري, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, رصد عسكري, новый онлайн для белой редактуры
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مياشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:10 GMT 19.01.2024
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:00 GMT 19.01.2024
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