https://sputnikarabic.ae/20240119/خبير-بريطاني-يتوقع-فشل-خطط-زيلينسكي-في-القرم-1085184405.html
خبير بريطاني يتوقع فشل خطط زيلينسكي في القرم
خبير بريطاني يتوقع فشل خطط زيلينسكي في القرم
أفاد الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، بأن خطة الرئيس فلاديمير زيلينسكي لحصار شبه جزيرة القرم محكوم عليها بالفشل. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T14:39+0000
2024-01-19T14:39+0000
2024-01-19T14:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7dcf7bf0ac1784cfa2e3969b4d23d200.jpg
وقال ميركوريس، في مدونته على "يوتيوب": "الرئيس الأوكراني زيلينسكي، على الرغم من الفشل الخاطف للهجوم عبر نهر دنيبر، يواصل التشبث بالوهم بأن الحملة ضد شبه جزيرة القرم لا تزال ممكنة… هذه فكرة لا يمكن أن تنجح ببساطة".وأضاف: "ينجح الروس في اعتراضهم وإسقاطهم على أي حال، في حين أن الغرب ببساطة لا يملك ما يكفي من الصواريخ".وفي أوائل يناير/ كانون الثاني الجاري، نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية مقابلة مع زيلينسكي. وقال للصحفيين إن عزل شبه جزيرة القرم سيصبح المهمة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية في عام 2024. ولم يحدد زيلينسكي كيف ينوي تحقيق مثل هذه النتائج.وحذرت موسكو مرارًا وتكرارًا من أن محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للاستيلاء على الأراضي الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، ستؤدي إلى رد قوي. وكما أكد ديمتري ميدفيديف، نائب الرئيس الدائم لمجلس الأمن، فإن الضربات ضد روسيا ستتبعها ضربات انتقامية.
https://sputnikarabic.ae/20240118/قائد-قوات-الناتو-السابق-يحرض-على-دعم-نظام-كييف-لضرب-جمهورية-القرم-الروسية-1085125933.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b31b22920510ebb9e947cc96fd554593.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
خبير بريطاني يتوقع فشل خطط زيلينسكي في القرم
أفاد الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، بأن خطة الرئيس فلاديمير زيلينسكي لحصار شبه جزيرة القرم محكوم عليها بالفشل.
وقال ميركوريس، في مدونته على "يوتيوب": "الرئيس الأوكراني زيلينسكي، على الرغم من الفشل الخاطف للهجوم عبر نهر دنيبر، يواصل التشبث بالوهم بأن الحملة ضد شبه جزيرة القرم لا تزال ممكنة… هذه فكرة لا يمكن أن تنجح ببساطة".
وأشار إلى أن شبه جزيرة القرم نفسها محصنة بشكل جيد للغاية، وفكرة أن القوات المسلحة الأوكرانية يمكنها إطلاق مئات الصواريخ على مرافق البنية التحتية الرئيسية في شبه الجزيرة، ليست أكثر من مجرد وهم.
وأضاف: "ينجح الروس في اعتراضهم وإسقاطهم على أي حال، في حين أن الغرب ببساطة لا يملك ما يكفي من الصواريخ".
وفي أوائل يناير/ كانون الثاني الجاري، نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية مقابلة مع زيلينسكي. وقال للصحفيين إن عزل شبه جزيرة القرم سيصبح المهمة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية في عام 2024. ولم يحدد زيلينسكي كيف ينوي تحقيق مثل هذه النتائج.
وحذرت موسكو مرارًا وتكرارًا من أن محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للاستيلاء على الأراضي الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، ستؤدي إلى رد قوي. وكما أكد ديمتري ميدفيديف، نائب الرئيس الدائم لمجلس الأمن، فإن الضربات ضد روسيا ستتبعها ضربات انتقامية.