https://sputnikarabic.ae/20240119/خدمات-الإنترنت-في-غزة-تعود-تدريجيا-بعد-انقطاع-لأسبوع-1085193154.html

خدمات الإنترنت في غزة تعود تدريجيا بعد انقطاع لأسبوع

خدمات الإنترنت في غزة تعود تدريجيا بعد انقطاع لأسبوع

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، اليوم الجمعة، أن خدمات الإنترنت بدأت تعود إلى قطاع غزة، بعد انقطاع دام أسبوع. 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T18:59+0000

2024-01-19T18:59+0000

2024-01-19T18:59+0000

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وقالت الشركة في بيان لها: "نعلن عن العودة التدريجية لخدمات الاتصالات في مختلف مناطق قطاع غزة، إذ عملت طواقمنا الفنية خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية التي سبّبها العدوان المتواصل على القطاع".وتابعت أنه "بالرغم من خطورة وصعوبة الظروف؛ إلا أن طواقمنا تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير".ولفتت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" في بيانها، إلى "وفاة 2 من طواقمها الفنية خلال عملية الإصلاح الأخيرة جراء استهدافهما بقذيفة مباشرة، مما يرفع عدد الشهداء إلى 14 موظفا منذ بداية العدوان ليلتحقوا بعشرات الآلاف من أبناء شعبنا".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي