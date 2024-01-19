https://sputnikarabic.ae/20240119/دول-البلطيق-تقرر-بناء-خط-دفاع-على-الحدود-مع-روسيا--1085187820.html
دول البلطيق تقرر بناء "خط دفاع" على الحدود مع روسيا
دول البلطيق تقرر بناء "خط دفاع" على الحدود مع روسيا
أفاد الموقع الإلكتروني للإدارة العسكرية الإستونية بأن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا قررت بناء "خط دفاع" على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T16:54+0000
2024-01-19T16:54+0000
2024-01-19T16:54+0000
روسيا
العالم
البلطيق
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وجاء في البيان: "وافق وزراء دفاع إستونيا ولاتفيا وليتوانيا على إنشاء منطقة دفاع البلطيق المشتركة على طول الحدود مع روسيا وبيلاروسيا".ووصف وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، منطقة دفاع البلطيق بأنها مشروع مدروس بعناية.وقال: "لقد أظهر الصراع في أوكرانيا أنه بالإضافة إلى المعدات والذخيرة والقوى العاملة، نحتاج أيضًا إلى منشآت دفاعية على الحدود من أجل حماية إستونيا من أول متر".وبحسب صحيفة "بوستيميس"، تعتزم تالين بناء نحو 600 ملجأ على الحدود الشرقية للبلاد "تحسبا لتهديد محتمل".
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روسيا, العالم, البلطيق
دول البلطيق تقرر بناء "خط دفاع" على الحدود مع روسيا
أفاد الموقع الإلكتروني للإدارة العسكرية الإستونية بأن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا قررت بناء "خط دفاع" على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا.
وجاء في البيان: "وافق وزراء دفاع إستونيا ولاتفيا وليتوانيا على إنشاء منطقة دفاع البلطيق المشتركة على طول الحدود مع روسيا وبيلاروسيا".
وأشار البيان إلى أن الوزراء وقعوا اليوم في ريغا (عاصمة لاتفيا) اتفاقا تخطط بموجبه الدول الثلاث لإنشاء منطقة دفاعية تتكون من منشآت مختلفة مصممة للردع والحماية من التهديدات العسكرية، بحسب زعمهم.
ووصف وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، منطقة دفاع البلطيق بأنها مشروع مدروس بعناية.
وقال: "لقد أظهر الصراع في أوكرانيا أنه بالإضافة إلى المعدات والذخيرة والقوى العاملة، نحتاج أيضًا إلى منشآت دفاعية على الحدود من أجل حماية إستونيا من أول متر".
وبحسب صحيفة "بوستيميس"، تعتزم تالين بناء نحو 600 ملجأ على الحدود الشرقية للبلاد "تحسبا لتهديد محتمل".