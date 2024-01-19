روسيا مستعدة للعودة إلى الشراكة مع كوريا الجنوبية إذا لم تتجاوز "الخطوط الحمراء"
01:42 GMT 19.01.2024 (تم التحديث: 01:43 GMT 19.01.2024)
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورقوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv/
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أكد السفير الروسي لدى كوريا الجنوبية، جورجي زينوفييف، بأن روسيا وكوريا الجنوبية يمكنهما استعادة علاقات الشراكة إذا لم تتجاوز الأخيرة "الخط الأحمر" وهو تسليم الأسلحة إلى نظام كييف.
سيول - سبوتنيك. وقال زينوفييف خلال اجتماع مع وسائل إعلام روسية، منها "سبوتنيك": "طالما لم يتجاوز الجانب الكوري خطنا الأحمر، الذي حددناه كتسليم أسلحة مباشرة لنظام كييف، فإننا على استعداد للنظر إلى كوريا الجنوبية كشريك محتمل، ولن تتضرر العلاقة بشكل خطير".
24 أبريل 2023, 04:49 GMT
وأضاف أن عدم تسليم شحنات الأسلحة الفتاكة من كوريا الجنوبية إلى أوكرانيا يعد قضية "ذات أهمية بالغة" بالنسبة لروسيا، مشيرًا إلى أنه "وفقًا لسيول، فإن الشحنات الكبيرة من المنتجات العسكرية والتقنية بالخارج تتوافق مع قواعد التجارة الدولية ولها مستخدم نهائي، وهذا المستخدم النهائي ليس نظام كييف وروسيا تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.