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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240119/روسيا-مستعدة-للعودة-إلى-الشراكة-مع-كوريا-الجنوبية-إذا-لم-تتجاوز-الخطوط-الحمراء--1085160543.html
روسيا مستعدة للعودة إلى الشراكة مع كوريا الجنوبية إذا لم تتجاوز "الخطوط الحمراء"
روسيا مستعدة للعودة إلى الشراكة مع كوريا الجنوبية إذا لم تتجاوز "الخطوط الحمراء"
أكد السفير الروسي لدى كوريا الجنوبية، جورجي زينوفييف، بأن روسيا وكوريا الجنوبية يمكنهما استعادة علاقات الشراكة إذا لم تتجاوز الأخيرة "الخط الأحمر" وهو تسليم... 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T01:42+0000
2024-01-19T01:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سيول - سبوتنيك. وقال زينوفييف خلال اجتماع مع وسائل إعلام روسية، منها "سبوتنيك": "طالما لم يتجاوز الجانب الكوري خطنا الأحمر، الذي حددناه كتسليم أسلحة مباشرة لنظام كييف، فإننا على استعداد للنظر إلى كوريا الجنوبية كشريك محتمل، ولن تتضرر العلاقة بشكل خطير".وأضاف أن عدم تسليم شحنات الأسلحة الفتاكة من كوريا الجنوبية إلى أوكرانيا يعد قضية "ذات أهمية بالغة" بالنسبة لروسيا، مشيرًا إلى أنه "وفقًا لسيول، فإن الشحنات الكبيرة من المنتجات العسكرية والتقنية بالخارج تتوافق مع قواعد التجارة الدولية ولها مستخدم نهائي، وهذا المستخدم النهائي ليس نظام كييف وروسيا تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230424/كوريا-الجنوبية-توسع-قيود-التصدير-إلى-روسيا-وبيلاروسيا-1076210167.html
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سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا مستعدة للعودة إلى الشراكة مع كوريا الجنوبية إذا لم تتجاوز "الخطوط الحمراء"

01:42 GMT 19.01.2024 (تم التحديث: 01:43 GMT 19.01.2024)
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورقوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022
قوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أكد السفير الروسي لدى كوريا الجنوبية، جورجي زينوفييف، بأن روسيا وكوريا الجنوبية يمكنهما استعادة علاقات الشراكة إذا لم تتجاوز الأخيرة "الخط الأحمر" وهو تسليم الأسلحة إلى نظام كييف.
سيول - سبوتنيك. وقال زينوفييف خلال اجتماع مع وسائل إعلام روسية، منها "سبوتنيك": "طالما لم يتجاوز الجانب الكوري خطنا الأحمر، الذي حددناه كتسليم أسلحة مباشرة لنظام كييف، فإننا على استعداد للنظر إلى كوريا الجنوبية كشريك محتمل، ولن تتضرر العلاقة بشكل خطير".
أعلام كوريا الجنوبية واليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كوريا الجنوبية توسع قيود التصدير إلى روسيا وبيلاروسيا
24 أبريل 2023, 04:49 GMT
وأضاف أن عدم تسليم شحنات الأسلحة الفتاكة من كوريا الجنوبية إلى أوكرانيا يعد قضية "ذات أهمية بالغة" بالنسبة لروسيا، مشيرًا إلى أنه "وفقًا لسيول، فإن الشحنات الكبيرة من المنتجات العسكرية والتقنية بالخارج تتوافق مع قواعد التجارة الدولية ولها مستخدم نهائي، وهذا المستخدم النهائي ليس نظام كييف وروسيا تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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