https://sputnikarabic.ae/20240119/سمكة-مهددة-بالانقراض-تظهر-في-تركيا-لأول-مرة-منذ-10-سنوات-1085176295.html

سمكة مهددة بالانقراض تظهر في تركيا لأول مرة منذ 10 سنوات

سمكة مهددة بالانقراض تظهر في تركيا لأول مرة منذ 10 سنوات

ظهرت سمكة "النمر" لأول مرة في نهر دجلة في تركيا، منذ 10 سنوات، وهي ضمن قائمة أكثر الأسماك المهددة بالانقراض في العالم. 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T11:52+0000

2024-01-19T11:52+0000

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وقال موقع "السومرية نيوز"، إن سمكة "النمر" كانت قد ظهرت آخر مرة في نهر دجلة لأول مرة، منذ أكثر من 10 سنوات، فيما كان علماء البيئة يخشون أن هذه السمكة المميزة بجلدها المرقط والشبيهة بسمك الشبوط، أن تكون قد انقرضت.جاء اكتشاف السمكة على يد فريق من علماء من جامعة رجب طيب أردوغان التركية، وأعضاء في برنامجي حماية البيئة، فيما وصف وزير الزراعة التركي إبراهيم يوماكلي، سمكة "النمر" بأنها واحدة من أكثر 10 أسماك مرغوبة في العالم.ويحذر علماء البيئة من معاناة الأسماك من التلوث والسدود التي أقيمت على طول نهري دجلة والفرات لدعم الزراعة المحلية، فيما قال الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ومقره سويسرا، الشهر الماضي، إن "25% من أسماك المياه العذبة حول العالم معرضة للانقراض".وشهد شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، إعلان الباحث بيج هاوث، عالم الحشرات في سان دييغو، إعادة اكتشاف 20 إلى 30 نوعا من "جراد البحر" في البرية، في عام 2001، بعد أن انقرضت لمدة 80 عاما، وهي الآن تتشبث بوجودها غير المستقر على نتوء بركاني شبه غامض يسمى "هرم الكرة".ودعت حديقة حيوان سان دييغو، الزوار لرؤية هذه الحشرات الأسترالية غير العادية التي تتحدى الانقراض، والتي هي عرضة لأحداث الطقس الكارثية والانهيارات الأرضية.

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منوعات, علوم, الأخبار, أخبار تركيا اليوم