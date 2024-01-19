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https://sputnikarabic.ae/20240119/ضابط-أمريكي-يتعين-على-واشنطن-التوقف-عن-إهدار-أموالها-في-أوكرانيا-1085192756.html
ضابط أمريكي: يتعين على واشنطن التوقف عن إهدار أموالها في أوكرانيا
ضابط أمريكي: يتعين على واشنطن التوقف عن إهدار أموالها في أوكرانيا
أفاد الكولونيل الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، بأنه يتعين على أمريكا التوقف عن تقديم المساعدة إلى أوكرانيا والبدء في عملية سلام لإنهاء الصراع. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T18:34+0000
2024-01-19T18:34+0000
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وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "لا يمكننا حتى الاتفاق على ميزانيتنا الخاصة، وأنت تقترح إرسال الأموال بشكل مستمر إلى دولة أخرى عندما لا يؤدي ذلك إلى النتيجة المرجوة".وأوضح ديفيس أنه لا يوجد أي احتمال بالنسبة لأوكرانيا يسمح لها بتجنب الفشل، مؤكدا أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على هزيمة القوات الروسية، لذا يتعين على واشنطن التوقف عن إهدار الأموال.وختم بالقول: "أطردوا الجنرالات الآن، قبل فوات الأوان، لا أستطيع حتى أن أخبركم بمدى سوء نصيحتهم، ومدى تعارضها مع الصورة العسكرية الحقيقية للأمور".وبعد الفشل الذريع للهجوم المضاد الصيفي للقوات المسلحة الأوكرانية، حققت القوات الروسية نجاحًا كبيرًا في منطقة العمليات الخاصة. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين أن وحدات من القوات المسلحة حررت ماريينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240119/اقتصادي-أمريكي-سياسة-واشنطن-في-آسيا-لا-تقل-خطورة-عنها-في-أوكرانيا--1085186881.html
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي: يتعين على واشنطن التوقف عن إهدار أموالها في أوكرانيا

18:34 GMT 19.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفاد الكولونيل الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، بأنه يتعين على أمريكا التوقف عن تقديم المساعدة إلى أوكرانيا والبدء في عملية سلام لإنهاء الصراع.
وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "لا يمكننا حتى الاتفاق على ميزانيتنا الخاصة، وأنت تقترح إرسال الأموال بشكل مستمر إلى دولة أخرى عندما لا يؤدي ذلك إلى النتيجة المرجوة".

وتابع ديفيس: "يجب أن يقولوا إن هذا (الهجوم المضاد) لم ينجح ولن ينجح، لقد حان الوقت للقيام بشيء مختلف، يجب أن نحاول بكل تواضع أن نبدأ المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية، لقد حان الوقت لوضع حد لهذا".

وأوضح ديفيس أنه لا يوجد أي احتمال بالنسبة لأوكرانيا يسمح لها بتجنب الفشل، مؤكدا أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على هزيمة القوات الروسية، لذا يتعين على واشنطن التوقف عن إهدار الأموال.
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وختم بالقول: "أطردوا الجنرالات الآن، قبل فوات الأوان، لا أستطيع حتى أن أخبركم بمدى سوء نصيحتهم، ومدى تعارضها مع الصورة العسكرية الحقيقية للأمور".
وبعد الفشل الذريع للهجوم المضاد الصيفي للقوات المسلحة الأوكرانية، حققت القوات الروسية نجاحًا كبيرًا في منطقة العمليات الخاصة. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين أن وحدات من القوات المسلحة حررت ماريينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد عن أن الغرب بدأ يشعر بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
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