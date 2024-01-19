https://sputnikarabic.ae/20240119/غالانت-لا-حل-لجيوب-المقاومة-في-غزة-وبن-غفير-يوجه-الشرطة-بقتل-الفلسطينيين-حتى-لو-لم-يشكلوا-تهديدا-1085189205.html

غالانت: لا حل لجيوب المقاومة في غزة.. وبن غفير يوجه الشرطة بقتل الفلسطينيين حتى لو لم يشكلوا تهديدا

غالانت: لا حل لجيوب المقاومة في غزة.. وبن غفير يوجه الشرطة بقتل الفلسطينيين حتى لو لم يشكلوا تهديدا

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، تقييمًا للأوضاع المدنية، ركز على جاهزية الساحة الشمالية لاحتمال توسيع المواجهات مع "حزب الله" اللبناني، وعلى سير عملية... 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T17:24+0000

2024-01-19T17:24+0000

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غالانت: لا حل كاملا لجيوب المقاومة في قطاع غزة.. بن غفير يوجه الشرطة الإسرائيلية بقتل الفلسطينيين حتى ولو لم يشكلوا تهديدا غالانت: لا حل كاملا لجيوب المقاومة في قطاع غزة.. بن غفير يوجه الشرطة الإسرائيلية بقتل الفلسطينيين حتى ولو لم يشكلوا تهديدا

وشدد غالانت على أهمية الاستعداد في منطقة الشمال، بما في ذلك مدينة حيفا، لاحتمال تدهور الوضع الأمني ​​تجاه "حزب الله" إلى حملة واسعة النطاق .وأكد أن إسرائيل تفضل التوصل إلى تسوية سياسية تسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم، بعد تغير الوضع الأمني ​​على الحدود مع لبنان، لكنها في الوقت نفسه تعزز الاستعداد العملياتي لـ "عودتهم من خلال توسيع الحملة العسكرية".وقال غالانت إنه تم تفكيك الأطر التنظيمية الرئيسية لحماس لكن لا يوجد حل كامل لجيوب المقاومة .من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرايلي بنيامين نتنياهو إنه "خلافا لما يقولون، فإن الحرب مستمرة على كافة الجبهات، وستستمر حتى تحقيق كافة الأهداف".واعتبر نتنياهو أن "النصر سيستغرق أشهرا كثيرة لكن يوجد تصميم على تحقيقه، ليس فقط ضرب حماس، وليس جولة قتال أخرى، بل النصر الكامل"، وأكد أنه "إذا توقفت الحرب قبل تحقيق أهدافها فسيكون ذلك ضررا لأمن إسرائيل لأجيال عديدة".وتناول رئيس الوزراء الإسرائيلي مسألة عودة المحتجزين من أسر حماس في قطاع غزة، وقال إن الضغط العسكري يساعد في ذلك.أكد أستاذ العلوم السياسية، شفيق التلولي، على وجود تضارب في التصريحات الإسرائيلية بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع.وأضاف أن هذه التصريحات تؤكد أننا ما زلنا أمام قتل للأبرياء واستمرار الحرب على غزة، لأن الحرب هي مفتاح بقاء حكومة نتنياهو في السلطة .تصريحات خطيرة لبن غفير يوجه فيها الشرطة الإسرائيلية بقتل الفلسطينيين حتى ولو لم يشكلوا تهديداوجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، عناصر الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار على الفلسطينيين حتى لو لم يشكلوا تهديدًا على حياتهم.وقالت قناة "كان" الرسمية: "خلافًا لتعليمات إطلاق النار، الوزير بن غفير قال لمقاتلي ياماس وهي وحدة شرطية خاصة تنشط في مكافحة "الإرهاب" في الضفة الغربية: لديكم كل الدعم مني، عندما ترون إرهابيًا، حتى لو لم يعرضكم للخطر، أطلقوا النار عليه".ولم يحدد بن غفير مواصفات ما سماه "الإرهابي الذي لا يعرض القوات الإسرائيلية للخطر"، وهو ما قد يفتح الباب أمام قتل المزيد من الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية، التي تشهد توترًا متزايدًا.في السياق نفسه نقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد"، قولها إنها قتلت وأصابت جنوداً إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة استهدف جرافة بمنطقة الجورة بطولكرم في الضفة الغربية.وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت إن عدد الضحايا الفلسطينيين جرّاء العملية الإسرائيلية في مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس، ارتفع إلى 8 شهداء منذ بدء الهجوم على المخيمين.قال الباحث في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، إن تصريحات بن غفير تدلل على أن معظم عمليات القتل التي تقوم بها القوات الإسرائيلي في الضفة الغربية تأتي في إطار إعدام الشعب الفلسطيني.وأضاف أن "هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تخلق مناخ يصبح فيه من السهل قتل الفلسطيني وحماية القاتل من المحاسبة".واعتبر أن صمت رئيس الحكومة الإسرائيلية عن تصريحات بن غفير "موافقة ضمنية على ما جاء فيها، وهذا يجعل كل المؤسسات الإسرائيلية متورطة في عملية إعدام واسعة للفلسطينيين خارج القانون".المقاومة العراقية تقصف مقر المخابرات الأمريكية شرقي سوريا للمرة الثانيةهاجمت طائرات مسيرة انتحارية أطلقتها المقاومة العراقية، موقعا تابعاً لـ"الاستخبارات الأمريكية" وقوات "قسد" الموالية لها حيث تتمركز ضمنه، في بلدة هيمو بريف القامشلي الغربي في محافظة الحسكة، وهو الهجوم الثاني الذي يتعرض له الموقع المذكور خلال الـ10 الأيام الماضية.وأفادت الانباء بأن موقعا تحت نفوذ الجيش الأمريكي ومخابراته ضمن مباني مركز البحوث العلمية و معهد الالآت الزراعية والذي يضم مركزا استخباراتيا أمريكيا، وما يسمى محاكم "الإرهاب" أو مسلحي تنظيم "داعش" المحظور في روسيا ودول عديدة.وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان الهجوم المذكور.وجاء في البيان: "استمرارًا لنهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق ، بواسطة الطيران المسيّر قاعدة هيمو المحتلة والتي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي بسوريا. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد".وانسحبت قوات أمريكية من تمركزها من الموقع المذكور في بلدة هيمو غربي مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، في 8 يناير /كانون الثاني الحالي، إلى قاعدة تل بيدر 30 كم شمالي غربي الحسكة، والقوات التي كانت متواجدة في نقطة هيمو، هي من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA".وتعرضت القواعد الأمريكية اللاشرعية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الفائت، لأكثر من 100 هجوم عبر القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة.قال الخبير الأمني والعسكري، عماد علو، إن الهجمات تأتي في سياق الضربات على المواقع الأمريكية في سوريا والعراق نتيجة الاصطفاف الأمريكي بجانب إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.ويرى أن هذه الهجمات أسفرت عن كثير من الخسائر في القوات الأمريكية مما دفعها للقياد بردات فعل في الأراضي العراقية والسورية.المكسيك وتشيلي تحيلان "وضع فلسطين" إلى المحكمة الجنائية الدولية.. والبرلمان الأوروبي يصوت على وقف إطلاق النار فى غزة أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية أن المكسيك وتشيلي ستحيلان وضع دولة فلسطين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم محتملة.وذكرت أن الإجراء سببه تزايد القلق بشأن تصاعد العنف مؤخراً خاصة ضد الأهداف المدنية.وأضافت وزارة الخارجية المكسيكية أن "تدخل المحكمة الجنائية الدولية يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى تقارير الأمم المتحدة العديدة بشأن الحوادث التي قد تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لنظام روما الأساسي".ولفتت إلى أنها على علم بالدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وأنها تتابعها.وتأتي خطوة المكسيك وتشيلي بعد شهرين من تقديم جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي إحالة مماثلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبعد أسبوع من اتهام جنوب إفريقيا أيضا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قضية مختلفة أمام محكمة العدل الدولية.وفي سياق متصل أعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، اعتزام بلادها الانضمام إلى الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية .من جانبه دعا البرلمان الأوروبي للمرة الأولى إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وبدء جهود سياسية لإيجاد حل للحرب بين إسرائيل وفلسطين.وتمت الموافقة على القرار، وهو رمزي بحت ولا يحمل أي وزن قانوني، بأغلبية 312 صوتًا مقابل 131 صوتًا وامتناع 72 عضوًا عن التصويت في الجلسة العامة في ستراسبورج .وتم إقرار القرار بعد الموافقة على تعديل ينص على أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مشروطا بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة و"تفكيك" حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي .قالت المحللة السياسية فابيولا بدوي إن "أي تحرك في اتجاه إنصاف من يقع عليه الظلم يعتبر تحركا إيجابيا، لكنه سيواجه الكثير من العقبات والعراقيل، والجميع يعلم أن قادة الدول الكبرى دائما مع التهدئة وإيقاف إطلاق النار ودخول المساعدات ولكنها ليست مؤيدة لتوجيه إدانة مباشرة للجانب الإسرائيلي".لافروف يقول إن من يؤمن بـ"انتصار الغرب على روسيا" واهمأكد وزير الخارجية الروسي أن "انتصار الغرب" على روسيا ضرب من الوهم ومن يعرف التاريخ والجغرافيا يمكنه التمعّن، وأن الاتفاقات الأمنية بين الغرب وكييف استمرار لمسرح زيلينسكي الهزلي.وأضاف وزير الخارجية سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو حول نتائج العام 2023 أن الاتفاقات الأمنية بين أوكرانيا والدول الأوروبية لا تحمل أي نقاط ملزمة وليست إلا وعودا واستمرارا للمسرح الهزلي الذي اشتهر به زيلينسكي في مهنته السابقة.وتابع لافروف أن الغرب يرسل بعض الإشارات الخاصة ، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا ترفض المفاوضات إلا أن بوريس جونسون والأنغلوساكسوونيين منعوا زيلينسكي من التفاوض".وشدد لافروف على أنه كلما ماطل الغرب في إجراء المفاوضات كلما ازدادت صعوبتها.وجدد التأكيد أن أمل "انتصار الغرب" على روسيا ضرب من الوهم، ومن يعرف التاريخ والجغرافيا في الغرب يمكنه التمعّن في مثل هذه الأوهام.حديث لافروف تزامن مع اعتراف عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، الذي قال إن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه نقصا في الذخيرة، واصفا حجم النقص بأنه "جنوني".وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد اعترف في وقت سابق، بأنه لا يوجد إنتاج عسكري في العالم كله يكفي أوكرانيا لتحمل حرب ضد الجيش الروسي.وأضاف أن "كل هذا الضجيج الذي افتعله الغرب أنهم قادرون على جعل أوكرانيا تسجل نصراً استراتيجياً تاريخياً على روسيا عبارة عن وهم ولا يمت للواقع بصلة، لذلك لا بد لجميع الأطراف أن تجلس على طاولة المفاوضات من أجل إيجاد حل وسط للحفاظ على مصالح الجميع، علما أن أي حرب في التاريخ انتهت بالمفاوضات وبالتالي الحرب الأوكرانية الروسية لابد أن تنتهي وأن يتم التوصل إلى حوار سياسي لإيجاد حل وسط ".

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