https://sputnikarabic.ae/20240119/فلسطين-تطالب-بقمة-طارئة-ما-الذي-يمكن-أن-تقدمه-الجامعة-العربية-لوقف-الحرب؟-1085162663.html

فلسطين تطالب بقمة طارئة.. ما الذي يمكن أن تقدمه الجامعة العربية لوقف الحرب؟

فلسطين تطالب بقمة طارئة.. ما الذي يمكن أن تقدمه الجامعة العربية لوقف الحرب؟

وسط فشل المحاولات العربية والدولية كافة لدفع إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة، طالبت فلسطين جامعة الدول العربية بعقد قمة طارئة لمناقشة الوضع في غزة. 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T07:23+0000

2024-01-19T07:23+0000

2024-01-19T07:23+0000

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وأعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، عن "تقدم دولة فلسطين بطلب لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول استمرار جرائم إسرائيل في غزة".وقال إن "الإجتماع سيسلط الضوء على تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتدمير الممنهج للبنية التحتية لمخيمات اللاجئين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى، وقتل وإصابة مئات المواطنيين وهدم المنازل واعتقال آلاف المواطنين الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية".وأعرب العكلوك عن أمله أن "يخرج الاجتماع بخطوات سياسية وقانونية ودبلوماسية واقتصادية يمكن القيام بها أو دعمها في إطار جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء، في مواجهة الجرائم الإسرائيلية".وبحسب خبراء، تختلف هذه القمة عن القمم السابقة، حيث تتزامن مع قيام جنوب أفريقيا برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مؤكدين أنه من الممكن أن تخرج بقرارات توقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.حراك دبلوماسياعتبر المحلل السياسي الفلسطيني، فادي أبو بكر، أن "طلب فلسطين عقد هذا الاجتماع يأتي لضمان استدامة وتصعيد الحراك الدبلوماسي والقانوني الدولي ضد الجرائم الإسرائيلية".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أهمية هذه الخطوة أنها تأتي بعد دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، وتصويت البرلمان الأوروبي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة.وقال إنها "مهمة من أجل تشكيل حالة ضغط دولي تفضي إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، كأولوية فلسطينية وشرط إنساني بالدرجة الأولى".ويرى المحلل الفلسطيني أن "الاجتماع في شقه الثاني سيحاول صياغة وبلورة رؤية عربية مشتركة لشكل الحكم في غزة ما بعد الحرب، والأدوار المنوطة بالدول العربية، لا سيما الحدودية منها".قرارات مباشرةبدوره، قال شرحبيل الغريب، المحلل السياسي الفلسطيني، ورئيس منتدى "العلاقات الدولية للحوار والسياسات"، إن "المأمول من الجامعة العربية الوقوف على خطورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لأكثر من 100 يوم من حرق وإبادة جماعية وتطهير عرقي، الذي يمارس بحق الفلسطينيين في غزة".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك": "المطلوب في الوقت الراهن موقف عربي جامع يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على غزة ووقف مسلسل القتل، واتخاذ خطوات عملية لوقف ولجم الآلة العسكرية الإسرائيلية".وأكد أن "المأمول من اجتماع الجامعة العربية، أن يكون اجتماعا يرتقي لخطورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، ويتجاوز خطابات وبيانات الشجب والإدانة والاستنكار، والخروج بموقف عربي موحد قادر على إلزام اسرائيل بالكف عن سياسة القتل والإبادة، وتوفير كل سبل الدعم للشعب الفلسطيني".وشدد على ضرورة أن "يخرج بآلية لدعم الفلسطينيين سياسيا وماليا، ورفع الحصار ووقف العدوان في قطاع غزة، وتشكيل وفد عربي رفيع المستوى لزيارة غزة، وإيصال رسالة لإسرائيل أن غزة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".وفيما يتعلق بما يمكن أن يقدمه هذا الاجتماع لفلسطين، يرى أنه "في تقدير الموقف العربي ورغم التباينات فيه، إلا أن فلسطين والقضية الفلسطينية قضية جامعة لا خلاف عليها، ويمكن أن يخرج الاجتماع بقرارات متقدمة تؤثر بشكل مباشر على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.

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