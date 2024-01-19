https://sputnikarabic.ae/20240119/كازاخستان-توافق-على-إرسال-قوة-عسكرية-للانضمام-لقوات-حفظ-السلام-في-منطقة-الجولان-1085161660.html

كازاخستان توافق على إرسال قوة عسكرية للانضمام لقوات حفظ السلام في الجولان السوري المحتل

كازاخستان توافق على إرسال قوة عسكرية للانضمام لقوات حفظ السلام في الجولان السوري المحتل

أيّد البرلمان الكازاخستاني اقتراح الرئيس، قاسم جومارت توكاييف، بإرسال أفراد عسكريين كازاخستانيين إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك بإرسال 139... 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T05:44+0000

2024-01-19T05:44+0000

2024-01-19T05:46+0000

العالم

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وقال وزير الدفاع الكازاخستاني رسلان زاكسيليكوف، في بيان له إن "المشاركة في بعثات الأمم المتحدة ستسمح للقوات المسلحة الكازاخستانية باكتساب المهارات القتالية اللازمة التي تتميز بها عمليات حفظ السلام. تجدر الإشارة بشكل خاص إلى إرسال أول فرقة وطنية مستقلة لحفظ السلام قوامها 139 فردًا عسكريًا مع معداتهم العسكرية لتكون بمثابة سرية احتياطية لقوة الأمم المتحدة التي تراقب فض الاشتباك في مرتفعات الجولان".وأضاف زاكسيليكوف: "سنقوم بهذه المهمة تحت علمنا، هذا أهم شيء، وثانيًا سيتم تقديم المهام كما هي عليه، أي القيام بدوريات في المنطقة وأداء خدمة القيادة. وسيتم نشر القوة في الاحتياط".وكان الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، قد اقترح في 2022، على البرلمان إرسال قوة من جيش بلاده للعمل ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في بلدان عدة مثل أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي ولبنان.

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