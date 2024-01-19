https://sputnikarabic.ae/20240119/كازاخستان-توافق-على-إرسال-قوة-عسكرية-للانضمام-لقوات-حفظ-السلام-في-منطقة-الجولان-1085161660.html
كازاخستان توافق على إرسال قوة عسكرية للانضمام لقوات حفظ السلام في الجولان السوري المحتل
كازاخستان توافق على إرسال قوة عسكرية للانضمام لقوات حفظ السلام في الجولان السوري المحتل
أيّد البرلمان الكازاخستاني اقتراح الرئيس، قاسم جومارت توكاييف، بإرسال أفراد عسكريين كازاخستانيين إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك بإرسال 139... 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T05:44+0000
2024-01-19T05:44+0000
2024-01-19T05:46+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101960/18/1019601894_0:79:1201:754_1920x0_80_0_0_674357ed278410b74abc6c6066e80157.jpg
وقال وزير الدفاع الكازاخستاني رسلان زاكسيليكوف، في بيان له إن "المشاركة في بعثات الأمم المتحدة ستسمح للقوات المسلحة الكازاخستانية باكتساب المهارات القتالية اللازمة التي تتميز بها عمليات حفظ السلام. تجدر الإشارة بشكل خاص إلى إرسال أول فرقة وطنية مستقلة لحفظ السلام قوامها 139 فردًا عسكريًا مع معداتهم العسكرية لتكون بمثابة سرية احتياطية لقوة الأمم المتحدة التي تراقب فض الاشتباك في مرتفعات الجولان".وأضاف زاكسيليكوف: "سنقوم بهذه المهمة تحت علمنا، هذا أهم شيء، وثانيًا سيتم تقديم المهام كما هي عليه، أي القيام بدوريات في المنطقة وأداء خدمة القيادة. وسيتم نشر القوة في الاحتياط".وكان الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، قد اقترح في 2022، على البرلمان إرسال قوة من جيش بلاده للعمل ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في بلدان عدة مثل أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي ولبنان.
https://sputnikarabic.ae/20240118/إطلاق-قذائف-صاروخية-من-الأراضي-السورية-باتجاه-المناطق-التي-تحتلها-إسرائيل-في-الجولان-1085156507.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101960/18/1019601894_46:0:1154:831_1920x0_80_0_0_fe7b9401dab20e510fc9de8afd979a65.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كازاخستان توافق على إرسال قوة عسكرية للانضمام لقوات حفظ السلام في الجولان السوري المحتل
05:44 GMT 19.01.2024 (تم التحديث: 05:46 GMT 19.01.2024)
أيّد البرلمان الكازاخستاني اقتراح الرئيس، قاسم جومارت توكاييف، بإرسال أفراد عسكريين كازاخستانيين إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك بإرسال 139 عسكريا من قوات حفظ السلام الكزخية للانضمام إلى مهمة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، في آذار/ مارس المقبل.
وقال وزير الدفاع الكازاخستاني رسلان زاكسيليكوف، في بيان له إن "المشاركة في بعثات الأمم المتحدة ستسمح للقوات المسلحة الكازاخستانية باكتساب المهارات القتالية اللازمة التي تتميز بها عمليات حفظ السلام. تجدر الإشارة بشكل خاص إلى إرسال أول فرقة وطنية مستقلة لحفظ السلام قوامها 139 فردًا عسكريًا مع معداتهم العسكرية لتكون بمثابة سرية احتياطية لقوة الأمم المتحدة التي تراقب فض الاشتباك في مرتفعات الجولان".
وأضاف زاكسيليكوف: "سنقوم بهذه المهمة تحت علمنا، هذا أهم شيء، وثانيًا سيتم تقديم المهام كما هي عليه، أي القيام بدوريات في المنطقة وأداء خدمة القيادة. وسيتم نشر القوة في الاحتياط".
وكان الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، قد اقترح في 2022، على البرلمان إرسال قوة من جيش بلاده للعمل ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في بلدان عدة مثل أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي ولبنان.