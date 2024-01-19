https://sputnikarabic.ae/20240119/محلل-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-الموقف-الروسي-في-أوكرانيا-يصبح-أقوى-1085168917.html

محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: الموقف الروسي في أوكرانيا يصبح أقوى

محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: الموقف الروسي في أوكرانيا يصبح أقوى

أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية، جورج بيبي، بأن تفوق القوات الروسية على القوات المسلحة الأوكرانية سوف يزداد، وسوف تضعف المواقف... 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T10:58+0000

2024-01-19T10:58+0000

2024-01-19T10:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بيبي، في مقابلة على "يوتيوب": "في رأيي، من الواضح أن الروس ينتصرون. ومزاياهم ستزداد بمرور الوقت، ولن تتناقص".وأضاف: "أعتقد أنه إذا واصلنا هذا المسار (إطالة أمد الصراع)... ستعزز روسيا موقفها بشكل متزايد".وقد أعربت روسيا مرارًا وتكرارًا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.

https://sputnikarabic.ae/20240118/نظام-كييف-يحرم-مواطنيه-من-العلاج-في-المشافي-دون-إذن-من-مكتب-التجنيد-العسكري-1085147043.html

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