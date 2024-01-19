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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240119/محلل-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-الموقف-الروسي-في-أوكرانيا-يصبح-أقوى-1085168917.html
محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: الموقف الروسي في أوكرانيا يصبح أقوى
محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: الموقف الروسي في أوكرانيا يصبح أقوى
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية، جورج بيبي، بأن تفوق القوات الروسية على القوات المسلحة الأوكرانية سوف يزداد، وسوف تضعف المواقف... 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T10:58+0000
2024-01-19T10:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بيبي، في مقابلة على "يوتيوب": "في رأيي، من الواضح أن الروس ينتصرون. ومزاياهم ستزداد بمرور الوقت، ولن تتناقص".وأضاف: "أعتقد أنه إذا واصلنا هذا المسار (إطالة أمد الصراع)... ستعزز روسيا موقفها بشكل متزايد".وقد أعربت روسيا مرارًا وتكرارًا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.
https://sputnikarabic.ae/20240118/نظام-كييف-يحرم-مواطنيه-من-العلاج-في-المشافي-دون-إذن-من-مكتب-التجنيد-العسكري-1085147043.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: الموقف الروسي في أوكرانيا يصبح أقوى

10:58 GMT 19.01.2024
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا في الكرملين
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
© Sputnik . Aleksey Kudenko
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أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية، جورج بيبي، بأن تفوق القوات الروسية على القوات المسلحة الأوكرانية سوف يزداد، وسوف تضعف المواقف التفاوضية للغرب.
وقال بيبي، في مقابلة على "يوتيوب": "في رأيي، من الواضح أن الروس ينتصرون. ومزاياهم ستزداد بمرور الوقت، ولن تتناقص".

وأشار بيبي إلى أن الجيش الروسي فعال للغاية في تقليص الإمكانات العسكرية الأوكرانية. في رأيه، فإن الدفاع عن القوات المسلحة الأوكرانية سوف ينهار ببساطة عاجلاً أم آجلاً بسبب الخسائر الفادحة، وسيؤدي انهيار الجبهة إلى ضياع أي فرصة للغرب لضمان "مصالحه" في كييف.

وأضاف: "أعتقد أنه إذا واصلنا هذا المسار (إطالة أمد الصراع)... ستعزز روسيا موقفها بشكل متزايد".
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وقد أعربت روسيا مرارًا وتكرارًا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
وبحسب الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.
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