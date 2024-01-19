https://sputnikarabic.ae/20240119/مسؤول-غربي-أوكرانيا-تحولت-إلى-وضعية-الدفاع-1085168409.html

مسؤول غربي: أوكرانيا تحولت إلى "وضعية الدفاع"

مسؤول غربي: أوكرانيا تحولت إلى "وضعية الدفاع"

أفادت صحيفة أمريكية نقلا عن مسؤول غربي، بأن أوكرانيا، بعد "الهجوم المضاد" الفاشل في الصيف الماضي، غيرت تكتيكاتها وتحولت إلى "الدفاع النشط"، في عام 2024، ولا... 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T10:16+0000

2024-01-19T10:16+0000

2024-01-19T10:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضافت الصحيفة: "قال مسؤول غربي إن استراتيجية الدفاع النشط، هي الاحتفاظ بخطوط دفاعية مع استكشاف نقاط الضعف لاستغلالها إلى جانب توجيه ضربات بعيدة المدى ستسمح لأوكرانيا ببناء قواتها، هذا العام والاستعداد لعام 2025، عندما يكون الهجوم المضاد أكثر فرصة محتملة".وأردفت الصحيفة، بالقول: "لا تزال هناك أسئلة مفتوحة حول عزم الغرب وما إذا كان يمكنه الاستمرار في دعم أوكرانيا، وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي مدى".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240118/خبراء-أمريكيون-يعترفون-بهزيمة-أوكرانيا-في-الهجوم-المضاد-رغم-وهم-ترسانة-الناتو-السحرية-1085130050.html

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