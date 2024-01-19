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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240119/مسؤول-غربي-أوكرانيا-تحولت-إلى-وضعية-الدفاع-1085168409.html
مسؤول غربي: أوكرانيا تحولت إلى "وضعية الدفاع"
مسؤول غربي: أوكرانيا تحولت إلى "وضعية الدفاع"
أفادت صحيفة أمريكية نقلا عن مسؤول غربي، بأن أوكرانيا، بعد "الهجوم المضاد" الفاشل في الصيف الماضي، غيرت تكتيكاتها وتحولت إلى "الدفاع النشط"، في عام 2024، ولا... 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T10:16+0000
2024-01-19T10:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضافت الصحيفة: "قال مسؤول غربي إن استراتيجية الدفاع النشط، هي الاحتفاظ بخطوط دفاعية مع استكشاف نقاط الضعف لاستغلالها إلى جانب توجيه ضربات بعيدة المدى ستسمح لأوكرانيا ببناء قواتها، هذا العام والاستعداد لعام 2025، عندما يكون الهجوم المضاد أكثر فرصة محتملة".وأردفت الصحيفة، بالقول: "لا تزال هناك أسئلة مفتوحة حول عزم الغرب وما إذا كان يمكنه الاستمرار في دعم أوكرانيا، وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي مدى".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240118/خبراء-أمريكيون-يعترفون-بهزيمة-أوكرانيا-في-الهجوم-المضاد-رغم-وهم-ترسانة-الناتو-السحرية-1085130050.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مسؤول غربي: أوكرانيا تحولت إلى "وضعية الدفاع"

10:16 GMT 19.01.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernovالجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
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أفادت صحيفة أمريكية نقلا عن مسؤول غربي، بأن أوكرانيا، بعد "الهجوم المضاد" الفاشل في الصيف الماضي، غيرت تكتيكاتها وتحولت إلى "الدفاع النشط"، في عام 2024، ولا يتوقع الغرب هجومًا جديدًا من كييف، حتى عام 2025.
وأضافت الصحيفة: "قال مسؤول غربي إن استراتيجية الدفاع النشط، هي الاحتفاظ بخطوط دفاعية مع استكشاف نقاط الضعف لاستغلالها إلى جانب توجيه ضربات بعيدة المدى ستسمح لأوكرانيا ببناء قواتها، هذا العام والاستعداد لعام 2025، عندما يكون الهجوم المضاد أكثر فرصة محتملة".

وأشارت الصحيفة إلى أن العامل الرئيسي الذي يمكن أن يحدد مصير أوكرانيا هو عدم اليقين المحيط بالمساعدات العسكرية الغربية، بما في ذلك الذخيرة، أما مصدر القلق الأكبر فهو في الولايات المتحدة، حيث لم يتمكن الكونغرس حتى الآن من الموافقة على طلب البيت الأبيض لتقديم المساعدة لأوكرانيا.

وأردفت الصحيفة، بالقول: "لا تزال هناك أسئلة مفتوحة حول عزم الغرب وما إذا كان يمكنه الاستمرار في دعم أوكرانيا، وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي مدى".

في الوقت ذاته، تشير صحيفة "فاينينشل تايمز"، إلى أنه حتى لو وافق الكونغرس على تقديم المساعدة لأوكرانيا، فمن غير المرجح أن تكون واشنطن قادرة على "تقديم مثل هذه القفزة في القدرات والتقنيات" التي من شأنها أن تسمح لكييف "باستعادة تفوقها بشكل حاسم"، في عام 2024.

جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبراء أمريكيون يعترفون بهزيمة أوكرانيا في الهجوم المضاد رغم وهم "ترسانة الناتو السحرية"
أمس, 09:17 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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