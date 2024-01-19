https://sputnikarabic.ae/20240119/مسؤول-في-الناتو-يحض-على-الاستعداد-لحرب-شاملة-مع-روسيا--1085162904.html

مسؤول في "الناتو" يحض على الاستعداد "لحرب شاملة" مع روسيا

مسؤول في "الناتو" يحض على الاستعداد "لحرب شاملة" مع روسيا

أفاد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، روب باور، بأنه "يجب على السكان المدنيين الاستعداد لحرب شاملة مع روسيا، في السنوات العشرين المقبلة". 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T07:30+0000

2024-01-19T07:30+0000

2024-01-19T07:30+0000

روسيا

العالم

الناتو

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وقال باور: "يجب أن نفهم أن وجودنا السلمي ليس أمرا مسلما به، ولهذا السبب يجب علينا الاستعداد للصراع مع روسيا. علينا أن نكون مستعدين لكل شيء. نحن بحاجة إلى إنشاء نظام يسمح لنا بتدريب المزيد من الأشخاص في حالة الحرب، بغض النظر عما إذا كانت ستحدث أم لا".ونقلت صحيفة "التلغراف" عن باور، قوله: "كل شيء يبدأ بهذا. إدراك أنه لا يمكن التخطيط لكل شيء، ولن يكون كل شيء جيدًا، خلال العشرين عامًا المقبلة".وفي أكتوبر/ نشرين الأول الماضي، دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أيضًا إلى الاستعداد لصراع محتمل في أوروبا. وردا على ذلك، قال نائب مجلس الدوما عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، إن السلطات الألمانية، بسياساتها العدوانية، تدعو الدول الأوروبية إلى الحرب. ووفقا له، فإن علاقات حسن الجوار الودية مع روسيا هي وحدها التي يمكن أن تكون مفتاح السلام والازدهار في المنطقة.وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن روسيا لا تريد صدامًا عسكريًا مباشرًا مع حلف شمال الأطلسي، ولكن إذا أراد أحد ذلك فهو مستعد لذلك.

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