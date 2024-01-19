https://sputnikarabic.ae/20240119/مكوك-أمريكي-ينهي-خدمته-بعد-مهمة-فاشلة-على-القمر-1085181624.html

مكوك أمريكي ينهي خدمته بعد "مهمة فاشلة" على القمر

مكوك أمريكي ينهي خدمته بعد "مهمة فاشلة" على القمر

أفادت شركة التصنيع "أستروبوتيك" أن المركبة الفضائية الأمريكية "بيريغرين" أنهت عملها بعد رحلة فاشلة إلى القمر بسبب عطل طارئ. 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T13:39+0000

2024-01-19T13:39+0000

2024-01-19T13:39+0000

العالم

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ونشرت الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي بيانا جاء فيه: "كما هو متوقع، فقدت شركة Astrobotic الاتصال مع المركبة الفضائية Peregrine عند الساعة 3:50 مساءً بالتوقيت الشرقي".ولفتت الشركة إلى أن المركبة دخلت الغلاف الجوي فوق مياه المحيط الهادئ عند الساعة 16:04 ومع ذلك، لا تزال الشركة تنتظر تأكيدًا من الحكومة.وانطلق مسبار "Peregrine" من الأرض في 8 يناير/ كانون الثاني على متن مركبة الإطلاق "Vulcan"، وكان من المقرر أن يهبط المسبار على سطح القمر في 23 فبراير/شباط، ويحمل على متنه خمس مركبات علمية تابعة لوكالة "ناسا" الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من الأبحاث والحمولات الرمزية الأخرى بينها من بينها صور للرماد والحمض النووي، التي تم تسليمها على الرغم من اعتراضات الشعوب الأصلية في الولايات المتحدة على خطوة الشركة.وأصبحت مشكلات المسبار معروفة بعد ساعات قليلة من إطلاقه، حيث أبلغت شركة "أستروبوتيك"، التي بنته بموجب عقد مع وكالة "ناسا"، عن مشكلات في نظام دفع المركبة الفضائية وتسرب الوقود لاحقًا، وبسبب حالة طارئة، تم إلغاء هبوط المسبار على القمر، وبعد أسبوع من رحلته، قررت الشركة إنهاء المهمة.

https://sputnikarabic.ae/20240110/الصين-تعتزم-إطلاق-المسبار-القمري-تشانغ-آ-6-خلال-النصف-الأول-من-2024--1084868637.html

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