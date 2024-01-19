https://sputnikarabic.ae/20240119/مينسك-تحدد-في-عقيدتها-العسكرية-إجراءاتها-في-حال-العدوان-على-دولة-حليفة-1085168253.html

مينسك تحدد في عقيدتها العسكرية إجراءاتها في حال العدوان على دولة حليفة

مينسك تحدد في عقيدتها العسكرية إجراءاتها في حال العدوان على دولة حليفة

أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الجمعة، أن الجزء المتعلق بإجراءات مينسك في حال العدوان على حلفائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ودولة... 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T10:05+0000

2024-01-19T10:05+0000

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العالم

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وقال خرينين للصحفيين: "لقد قمنا بتجميع وتوضيح جميع آرائنا حول الوفاء بالتزاماتنا تجاه الحلفاء. لقد طفا ذلك على السطح منذ فترة طويلة، ويتطلب التنفيذ. هناك فصل منفصل بالكامل، يشكل الأساس القانوني لتصرفاتنا في حال العدوان المسلح ضد حلفائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ودولة الاتحاد".وتم النظر في مسودة العقيدة العسكرية الجديدة للبلاد، خلال اجتماع مجلس الأمن البيلاروسي في 16 يناير/ كانو الثاني؛ وبناءً على ذلك تقرر الانتهاء من الوثيقة وتقديمها إلى الجمعية الوطنية في بيلاروسيا للموافقة عليها، والتي ستعقد جلساتها في أبريل/ نيسان.وذكر وزير الدفاع البيلاروسي أن مشروع العقيدة العسكرية المحدثة يحدد بوضوح البلدان التي تنطلق منها التهديدات، وخط التهديدات الداخلية والخارجية للأمن العسكري، والتزامات تحالف الجمهورية وموقفها من استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، وكذلك تصنيف أنواع الصراعات (بين الحكومات وبين الحلفاء)، وتدابير الاستجابة لها.

https://sputnikarabic.ae/20231101/مينسك-يوجد-نحو--120-ألف-جندي-أوكراني-متمركزين-بالقرب-من-بيلاروسيا-1082705413.html

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