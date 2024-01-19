عربي
https://sputnikarabic.ae/20240119/نائب-رئيس-الموساد-السابق-القضاء-على-حماس-قد-يستغرق-10-سنوات-كاملة-1085177615.html
نائب رئيس "الموساد" السابق: القضاء على "حماس" قد يستغرق 10 سنوات كاملة
نائب رئيس "الموساد" السابق: القضاء على "حماس" قد يستغرق 10 سنوات كاملة
صرح رام بن باراك، النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارت الإسرائيلية الخارجية (الموساد)، اليوم الجمعة، أن "القضاء على حركة حماس قد يستغرق 10 سنوات كاملة". 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T12:14+0000
2024-01-19T12:14+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/12/1085137366_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1eb85340fe790abb469d42c91eb47df3.jpg
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن رام بن باراك، اعتقاده أن "انتهاء الحرب على قطاع غزة، سيكون خلال الستة أشهر مقبلة أو العامين المقبلين"، مضيفا أن "القضاء على حماس قد يستغرق عقدا كاملا".وأوضح بن باراك، وهو عضو عن حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل" الإسرائيلي، أن "عودة المحتجزين يجب أن تكون الأولوية الأولى لإسرائيل في حربها الدائرة على قطاع غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240119/الكابينيت-الإسرائيلي-يناقش-مقترحا-للاحتفاظ-بأموال-المقاصة-المخصصة-لغزة-في-دولة-ثالثة-1085175122.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/12/1085137366_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_340f3e3229fdf74ebac78bd8c6575a25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى

نائب رئيس "الموساد" السابق: القضاء على "حماس" قد يستغرق 10 سنوات كاملة

12:14 GMT 19.01.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSعناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس
عناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
تابعنا عبر
صرح رام بن باراك، النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارت الإسرائيلية الخارجية (الموساد)، اليوم الجمعة، أن "القضاء على حركة حماس قد يستغرق 10 سنوات كاملة".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن رام بن باراك، اعتقاده أن "انتهاء الحرب على قطاع غزة، سيكون خلال الستة أشهر مقبلة أو العامين المقبلين"، مضيفا أن "القضاء على حماس قد يستغرق عقدا كاملا".
وأوضح بن باراك، وهو عضو عن حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل" الإسرائيلي، أن "عودة المحتجزين يجب أن تكون الأولوية الأولى لإسرائيل في حربها الدائرة على قطاع غزة".
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
"الكابينيت" الإسرائيلي يناقش مقترحا للاحتفاظ بأموال المقاصة المخصصة لغزة في دولة ثالثة
11:43 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف مصاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... خلاف بين أمريكا وإسرائيل حول قيام دولة فلسطينية... صور وفيديو10:26 GMTРСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مياشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:10 GMTСолдат стоит в тоннеле, вырытом, по словам израильской армии, боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "أنفاق" غزة أكثر تطورا من تقديرات إسرائيل... صور وفيديوأمس, 16:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала