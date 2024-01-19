https://sputnikarabic.ae/20240119/وزارة-الدفاع-الروسية-تؤكد-استسلام-21-جنديا-أوكرانيا-1085181729.html

وزارة الدفاع الروسية تؤكد استسلام 21 جنديا أوكرانيا

وزارة الدفاع الروسية تؤكد استسلام 21 جنديا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه في فترة ما بين 13-19 يناير/ كانون الثاني، استسلم 21 جنديا أوكرانيا. 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T13:30+0000

2024-01-19T13:30+0000

2024-01-19T13:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع: "في غضون أسبوع، استسلم 21 جنديًا أوكرانياً. ومن بين هؤلاء، 14 شخصًا في اتجاه جنوب دونيتسك".وتابع البيان: "وفي اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الجنوب" بدعم من الطيران والمدفعية 15 هجوماً للعدو خلال الأسبوع".وأشار البيان إلى أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الشرق" هجومًا للواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240119/خبير-أكثر-من-11-ألف-مرتزق-في-أوكرانيا-كييف-باتت-عاجزة-بالكامل--1085176453.html

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