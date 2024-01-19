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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240119/وزير-الدفاع-الفرنسي-يقول-إن-بلاده-لا-تستطيع-منع-الفرنسيين-من-الذهاب-للقتال-في-أوكرانيا-1085196652.html
وزير الدفاع الفرنسي يقول إن بلاده لا تستطيع منع الفرنسيين من الذهاب للقتال في أوكرانيا
وزير الدفاع الفرنسي يقول إن بلاده لا تستطيع منع الفرنسيين من الذهاب للقتال في أوكرانيا
قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، إن بلاده لا تستطيع منع الفرنسيين من الذهاب للقتال في أوكرانيا، فهؤلاء مدنيون لا علاقة لهم بالقوات المسلحة الفرنسية. 19.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-19T23:23+0000
2024-01-19T23:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
مرتزقة
روسيا
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باريس - سبوتنيك. وأضاف ليكورنو خلال مقابلة تلفزيونية، ردا على سؤال عن صفة الفرنسيين الذين يشاركون في الصراع في أوكرانيا، قائلا: "هناك مدنيون فرنسيون ذهبوا للقتال في أوكرانيا بالزي العسكري الأوكراني. لا يمكننا منعهم، فنحن لا نزال دولة ديمقراطية، وبحكم الصفة، هؤلاء الأشخاص ليس لديهم أي صلة بالقوات المسلحة الفرنسية، ولا يرتدون الزي العسكري الفرنسي ولا تربطهم صلة بالمؤسسات العسكرية الفرنسية".ووفقا له، فإن التصريحات حول وجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا هي جزء من "حرب المعلومات الروسية"، التي "اشتدّت" بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تزويد كييف بـ 40 صاروخا إضافيا من طراز سكالب.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء الماضي، أن القوات الروسية، استهدفت بضربة عالية الدقة نقطة انتشار مؤقتة في خاركوف للمقاتلين الأجانب، وقتلت عددا كبيرا منهم، وأكدت أن معظمهم من المرتزقة الفرنسيين.
https://sputnikarabic.ae/20240119/خبير-أكثر-من-11-ألف-مرتزق-في-أوكرانيا-كييف-باتت-عاجزة-بالكامل--1085176453.html
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أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, مرتزقة, روسيا
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, مرتزقة, روسيا

وزير الدفاع الفرنسي يقول إن بلاده لا تستطيع منع الفرنسيين من الذهاب للقتال في أوكرانيا

23:23 GMT 19.01.2024 (تم التحديث: 23:58 GMT 19.01.2024)
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDوزير الجيوش (الدفاع) الفرنسي سيباستيان ليكورنو
وزير الجيوش (الدفاع) الفرنسي سيباستيان ليكورنو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، إن بلاده لا تستطيع منع الفرنسيين من الذهاب للقتال في أوكرانيا، فهؤلاء مدنيون لا علاقة لهم بالقوات المسلحة الفرنسية.
باريس - سبوتنيك. وأضاف ليكورنو خلال مقابلة تلفزيونية، ردا على سؤال عن صفة الفرنسيين الذين يشاركون في الصراع في أوكرانيا، قائلا: "هناك مدنيون فرنسيون ذهبوا للقتال في أوكرانيا بالزي العسكري الأوكراني. لا يمكننا منعهم، فنحن لا نزال دولة ديمقراطية، وبحكم الصفة، هؤلاء الأشخاص ليس لديهم أي صلة بالقوات المسلحة الفرنسية، ولا يرتدون الزي العسكري الفرنسي ولا تربطهم صلة بالمؤسسات العسكرية الفرنسية".
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
خبير: أكثر من 11 ألف مرتزق في أوكرانيا... كييف باتت عاجزة بالكامل
12:04 GMT
ووفقا له، فإن التصريحات حول وجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا هي جزء من "حرب المعلومات الروسية"، التي "اشتدّت" بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تزويد كييف بـ 40 صاروخا إضافيا من طراز سكالب.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء الماضي، أن القوات الروسية، استهدفت بضربة عالية الدقة نقطة انتشار مؤقتة في خاركوف للمقاتلين الأجانب، وقتلت عددا كبيرا منهم، وأكدت أن معظمهم من المرتزقة الفرنسيين.
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