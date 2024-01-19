https://sputnikarabic.ae/20240119/وزير-الدفاع-الفرنسي-يقول-إن-بلاده-لا-تستطيع-منع-الفرنسيين-من-الذهاب-للقتال-في-أوكرانيا-1085196652.html

وزير الدفاع الفرنسي يقول إن بلاده لا تستطيع منع الفرنسيين من الذهاب للقتال في أوكرانيا

وزير الدفاع الفرنسي يقول إن بلاده لا تستطيع منع الفرنسيين من الذهاب للقتال في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، إن بلاده لا تستطيع منع الفرنسيين من الذهاب للقتال في أوكرانيا، فهؤلاء مدنيون لا علاقة لهم بالقوات المسلحة الفرنسية. 19.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-19T23:23+0000

2024-01-19T23:23+0000

2024-01-19T23:58+0000

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باريس - سبوتنيك. وأضاف ليكورنو خلال مقابلة تلفزيونية، ردا على سؤال عن صفة الفرنسيين الذين يشاركون في الصراع في أوكرانيا، قائلا: "هناك مدنيون فرنسيون ذهبوا للقتال في أوكرانيا بالزي العسكري الأوكراني. لا يمكننا منعهم، فنحن لا نزال دولة ديمقراطية، وبحكم الصفة، هؤلاء الأشخاص ليس لديهم أي صلة بالقوات المسلحة الفرنسية، ولا يرتدون الزي العسكري الفرنسي ولا تربطهم صلة بالمؤسسات العسكرية الفرنسية".ووفقا له، فإن التصريحات حول وجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا هي جزء من "حرب المعلومات الروسية"، التي "اشتدّت" بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تزويد كييف بـ 40 صاروخا إضافيا من طراز سكالب.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء الماضي، أن القوات الروسية، استهدفت بضربة عالية الدقة نقطة انتشار مؤقتة في خاركوف للمقاتلين الأجانب، وقتلت عددا كبيرا منهم، وأكدت أن معظمهم من المرتزقة الفرنسيين.

https://sputnikarabic.ae/20240119/خبير-أكثر-من-11-ألف-مرتزق-في-أوكرانيا-كييف-باتت-عاجزة-بالكامل--1085176453.html

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