https://sputnikarabic.ae/20240120/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-في-تل-أبيب-وحيفا-للمطالبة-بإسقاط-حكومة-نتنياهو-فيديو-1085218697.html

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب وحيفا للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو.. فيديو

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب وحيفا للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو.. فيديو

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، في تل أبيب (وسط)، وحيفا (شمال) للمطالبة باستقالة حكومة بنيامين نتنياهو والذهاب للانتخابات على الفور. 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T17:27+0000

2024-01-20T17:27+0000

2024-01-20T17:27+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

بنيامين نتنياهو

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/06/1078779869_0:153:2932:1802_1920x0_80_0_0_a02f87544867b89b07e0a630a7155ce0.jpg

وتجمع الآلاف في ساحة "هبيما" وسط تل أبيب وحملوا لافتات من بينها "انتخابات الآن"، و"لماذا لا تزال (نتنياهو) هنا وهم (المحتجزون الإسرائيليون في غزة) لا"، و"لن نسامحك"، و"فقط حكومة جديدة ستوحدنا".وعلى نحو لافت، لم تحظ التظاهرة في تل أبيب بتغطية إعلامية واسعة في الإعلام العبري.كما ردد المتظاهرون هتافات من بينها "1500 إسرائيلي قتلوا.. دماؤهم في أيدي حكومة الدماء".وفي حيفا تظاهر أكثر من 2500 إسرائيلي في ميدان حوريف، للمطالبة باستقالة الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات فورية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "النشر مسموح (مصطلح يستخدمه الإعلام الإسرائيلي بعد السماح له من قبل الرقابة العسكرية بنشر أخبار بعينها عن الحرب): الانتخابات الآن".وفي وقت سابق من اليوم تظاهر المئات من العرب واليهود الإسرائيليين في ميدان باريس في حيفا للمطالبة بوقف الحرب و"الإبادة الجماعية" بقطاع غزة.وخلال الأيام الأخيرة الماضية، تصاعد الحديث العام في إسرائيل حول عدم تحقيق الجيش الإسرائيلي لأهداف الحرب التي حددها نتنياهو والقيادة العسكرية وفي مقدمتها القضاء على حركة "حماس" وإعادة المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة.ويأتي ذلك، وسط انقسام في القيادة السياسية بإسرائيل، فبينما يؤكد نتنياهو ووزير الدفاع، المختلفان أصلا حول عدة ملفات، أن الحرب مستمرة حتى تحقيق أهدافها، قال عضو مجلس الحرب الوزير غادي آيزنكوت، إن حماس لم تهزم ويجب قول الحقيقة للمجتمع الإسرائيلي، والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

إسرائيل

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن