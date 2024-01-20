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https://sputnikarabic.ae/20240120/أوكرانيا-واشنطن-تدقق-لأول-مرة-أرقام-الأسلحة-المنقولة-إلى-كييف-1085218410.html
أوكرانيا: واشنطن تدقق لأول مرة أرقام الأسلحة المنقولة إلى كييف
أوكرانيا: واشنطن تدقق لأول مرة أرقام الأسلحة المنقولة إلى كييف
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، في بيان على "تلغرام"، أن" ممثلي أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية أجروا أول تفتيش مشترك للأسلحة التي قدمها شركاء... 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T16:58+0000
2024-01-20T16:58+0000
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يذكر أن التدقيق تم إجراؤه من قبل دائرة التدقيق الداخلي التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية وممثلي القوات المسلحة جنبا إلى جنب مع ممثلي وزارة التعاون الدفاعي في السفارة الأمريكية، وتم فحص الأرقام التسلسلية والحالة الفنية وظروف تخزين الأسلحة.وتُظهر الصور التي نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية صناديق تحمل علامة "متفجرات" وكومة من أكياس القماش الخشن، حيث أشار بيان الدفاع إلى أنه تم فحص السلاح فقط في واحدة من الوحدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف روسيا من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتلخص في حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20240120/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-أوكرانيا-دولة-تابعة-لأمريكا-والاتحاد-الأوروبي-لا-كلمة-له-1085213286.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم

أوكرانيا: واشنطن تدقق لأول مرة أرقام الأسلحة المنقولة إلى كييف

16:58 GMT 20.01.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالسفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف
السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، في بيان على "تلغرام"، أن" ممثلي أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية أجروا أول تفتيش مشترك للأسلحة التي قدمها شركاء أمريكيون".
يذكر أن التدقيق تم إجراؤه من قبل دائرة التدقيق الداخلي التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية وممثلي القوات المسلحة جنبا إلى جنب مع ممثلي وزارة التعاون الدفاعي في السفارة الأمريكية، وتم فحص الأرقام التسلسلية والحالة الفنية وظروف تخزين الأسلحة.
وتُظهر الصور التي نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية صناديق تحمل علامة "متفجرات" وكومة من أكياس القماش الخشن، حيث أشار بيان الدفاع إلى أنه تم فحص السلاح فقط في واحدة من الوحدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.
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وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف روسيا من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتلخص في حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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