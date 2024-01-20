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اصطدام "غريب" لسفينتين حربيتين بريطانيتين في البحرين... فيديو
اصطدام "غريب" لسفينتين حربيتين بريطانيتين في البحرين... فيديو
أظهر فيديو متداول نشرته وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، وقوع حادثة اصطدام غريبة بين سفينتين حربيتين بريطانيتين أثناء رسوهما في ميناء بمملكة البحرين. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T08:41+0000
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وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن السفينة البريطانية "إتش إم إس تشيدينغ فولد" القتالية العالية التقنية، اصطدمت بسفينة "إتش إم إس بانغور"، والسفينتان متخصصتان في البحث عن الألغام البحرية.ونقلت وسائل إعلام، عن مصادر في البحرية البريطانية، قولها: "نحن على علم بحادث يتعلق بسفينتين حربيتين من سفن صيد الألغام في دولة البحرين". وبحسب المصادر، حدث ثقب كبير في الهيكل الخارجي لسفينة "بانغور"، بالإضافة إلى أضرار داخلية ولكن لم تقع إصابات.وأشارت المصادر إلى أن السفينتين خرجتا عن الخدمة مؤقتا.كما أكدت وسائل الإعلام البريطانية، أنه تم فتح تحقيق رفيع المستوى في الحادث، الذي قد يكون مكلفا للغاية خصوصا وأن تكاليف تشييد السفينتين الحربيتين يقدر بملايين عدة من الدولارات.وبحسب البحرية البريطانية، تلعب السفينتان دورا مهما في ضمان أمن المملكة المتحدة وطرق التجارة العالمية.
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نادي الفيديو, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

اصطدام "غريب" لسفينتين حربيتين بريطانيتين في البحرين... فيديو

08:41 GMT 20.01.2024 (تم التحديث: 08:50 GMT 20.01.2024)
© AFP 2023 / STRسفينة بريطانية
سفينة بريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© AFP 2023 / STR
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أظهر فيديو متداول نشرته وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، وقوع حادثة اصطدام غريبة بين سفينتين حربيتين بريطانيتين أثناء رسوهما في ميناء بمملكة البحرين.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن السفينة البريطانية "إتش إم إس تشيدينغ فولد" القتالية العالية التقنية، اصطدمت بسفينة "إتش إم إس بانغور"، والسفينتان متخصصتان في البحث عن الألغام البحرية.
ونقلت وسائل إعلام، عن مصادر في البحرية البريطانية، قولها: "نحن على علم بحادث يتعلق بسفينتين حربيتين من سفن صيد الألغام في دولة البحرين".
وبحسب المصادر، حدث ثقب كبير في الهيكل الخارجي لسفينة "بانغور"، بالإضافة إلى أضرار داخلية ولكن لم تقع إصابات.
وأشارت المصادر إلى أن السفينتين خرجتا عن الخدمة مؤقتا.

ورجحت المصادر، وفقا لفيديو الحادثة، أنه أثناء محاولة السفينة "فولد" التوجه إلى الخلف، حدث عطل، ولم يتمكن الطاقم من تغيير مسارها.

كما أكدت وسائل الإعلام البريطانية، أنه تم فتح تحقيق رفيع المستوى في الحادث، الذي قد يكون مكلفا للغاية خصوصا وأن تكاليف تشييد السفينتين الحربيتين يقدر بملايين عدة من الدولارات.
وبحسب البحرية البريطانية، تلعب السفينتان دورا مهما في ضمان أمن المملكة المتحدة وطرق التجارة العالمية.
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