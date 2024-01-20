https://sputnikarabic.ae/20240120/اعتصام-في-بيروت-تحت-عنوان-من-جنوب-أفريقيا-إلى-فلسطين-1085202044.html

اعتصام في بيروت تحت عنوان "من جنوب أفريقيا إلى فلسطين"

اعتصام في بيروت تحت عنوان "من جنوب أفريقيا إلى فلسطين"

أقام ناشطون وناشطات اعتصاما حاشدا أمام قنصلية جنوب أفريقيا في بيروت، بالتعاون مع أكثر من 35 اتحادا شبابيا وجمعية ومنظمة مدنية وحركة سياسية ونقابية. 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T08:44+0000

2024-01-20T08:44+0000

2024-01-20T08:44+0000

العالم العربي

لبنان

أخبار فلسطين اليوم

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وقاموا بذلك، تأييدًا لما جاء في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بخصوص ارتكاب الجيش الإسرائيلي "إبادة جماعية" في غزة، وتنديدا بـ"التخاذل الرسمي العربي عن وقف المجازر والإبادة والاعتداءات على فلسطين ولبنان والمنطقة".وأكد أمين سر الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، عبد الملك سكرية: "الشعب الفلسطيني واللبناني الأبي أبا إلا أن يوجّه رسالة شكر وامتنان لدولة جنوب أفريقيا لموقفها المشرّف والغير مسبوق في محاكمة إسرائيل، وهذه أول مرة ترفع دعوى وتكون فيها إسرائيل في قفص الاتهام أمام العالم أجمع". وتابع سكرية: "وتقدم الأدلة الدامغة للمجازر المروعة وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تمارسها ضد شعبنا في فلسطين، وتحديدا في قطاع غزة. شعبنا هنا وجّه هذه الرسالة، رسالة الشكر والتحية والامتنان لتلامذة المناضل الرمز، نيلسون مانديلا". كما قدّم الأسير المحرر من السجون الإسرائيلية أنور ياسين، تحياته لكل دعم رفع مظلومية الشعب الفلسطيني، فقال: "أولا نقدم التحية لشعبنا الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية، التي أعادت مكانة القضية الفلسطينية في ضمير كل شعوب العالم الحرة وبالتحديد في جنوب أفريقيا. هذا الشعب المناضل، الذي واجه نظام الفصل العنصري وانتصر عليه، وحرر البطل الكبير نيلسون مانديلا، من الأسر ليقود دولة جنوب أفريقيا، وبالتالي اليوم هي تحية من شعب فلسطين من الشعب المقاوم في لبنان ومن أحرار هذه الأمة إلى جنوب أفريقيا، التي أكملت من خلال المسار القانوني في المحكمة الدولية انتصار المقاومة، على أمل أن يكون هناك التفاف أكبر من حكومات يمكن للفلسطينيين المراهنة عليها لنصرتهم ولمواجهة ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا محاصرة هذه القضية المحقة وتعاديها".

https://sputnikarabic.ae/20240116/وقفة-تضامنية-مع-الشعب-الفلسطيني-أمام-مبنى-الأسكوا--في-بيروت-1085065176.html

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العالم العربي, لبنان, أخبار فلسطين اليوم