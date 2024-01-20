https://sputnikarabic.ae/20240120/الدعم-السريع-جميع-المناطق-الخاضعة-لسيطرتنا-مفتوحة-أمام-بعثة-تقصي-الحقائق-1085199922.html

"الدعم السريع": جميع المناطق الخاضعة لسيطرتنا مفتوحة أمام بعثة تقصي الحقائق

"الدعم السريع": جميع المناطق الخاضعة لسيطرتنا مفتوحة أمام بعثة تقصي الحقائق

صرح عضو المكتب الاستشاري لقوات الدعم السريع في السودان، إبراهيم مخير، إن جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مفتوحة أمام بعثة تقصي الحقائق التابعة... 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T07:39+0000

2024-01-20T07:39+0000

2024-01-20T07:39+0000

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ونقلت وكالة "أنباء العالم العربي"، عن مخير قوله، إن "قوات الدعم السريع ترحب بعمل هذه اللجنة لسببين".وأضاف: "أولهما، نحن منزعجون بشدة من زيادة الانتهاكات من جانب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والمليشيات التي تقاتل بجانبه". حسب قوله.وتابع: "ثانيا، أننا نعتقد أن هذه البعثة سوف تبرئ الدعم السريع من الادعاءات بأنه ارتكب فظائع، وهذا أمر زائف كما أن البعثة ستساعد في تحقيق العدالة".وأوضح مخير أن قوات الدعم السريع، تتعامل بجدية مع كل التهم الموجهة لعناصرها وتحقق فيها بغض النظر عن مصدرها.وبدأت بعثة أممية، شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملها يوم الخميس الماضي، بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال الصراع في السودان.ويستمر عمل البعثة، لمدة عام، ينتهى بتقديم المحققين نتائجهم الأولية خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان، في يونيو/حزيران ويوليو/ تموز المقبلين، يليها تقرير شامل في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين.يذكر أن العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها تشهد قتالا عنيفا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.

https://sputnikarabic.ae/20240118/قائد-الدعم-السريع-مستعدون-لوقف-الحرب-والدخول-في-مفاوضات-لإنهاء-الأزمة-في-السودان-1085137103.html

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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار