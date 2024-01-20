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https://sputnikarabic.ae/20240120/السجن-لـ-3-ضباط-شرطة-فرنسيين-بعد-إدانتهم-بالاعتداء-على-لاعب-كرة-قدم-1085206192.html
السجن لـ 3 ضباط شرطة فرنسيين بعد إدانتهم بالاعتداء على لاعب كرة قدم
السجن لـ 3 ضباط شرطة فرنسيين بعد إدانتهم بالاعتداء على لاعب كرة قدم
حُكم على ثلاثة ضباط شرطة فرنسيين بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة تتراوح بين 3 و12 شهرًا، في باريس، بسبب استخدامهم العنف في عام 2017، أثناء توقيف شاب ذو بشرة داكنة. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T11:26+0000
2024-01-20T11:26+0000
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وحسب تقارير صحفية، كان عناصر الشرطة الثلاثة قد أوقفوا شابًا يدعى تيو لوهاكا، في فبراير/ شباط 2017، في مدينة سين سان دوني، أفقر مقاطعة في البر الرئيسي الفرنسي.ثم قام الضباط برشه بالغاز المسيل للدموع، وضربوه على وجهه وجسمه وألحقوا به إصابات خطيرة، بعد أن "ثقبوا شرجه بهراوة شرطة قابلة للتمديد".واستمر الضرب 8 دقائق وتم تصويره بالفيديو.وبعد أكثر من 9 ساعات من المداولات في المحكمة، أدين الشرطي مارك أنتوان كاستيلان، بتسببه بجروح خطيرة للشاب عند ضربه بهراوة.وحكمت عليه محكمة الجنايات في سان سين دوني بالسجن 12 شهرًا، وحظر مزاولة المهنة على الطرق العامة لمدة 5 سنوات.كذلك صدرت أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 3 أشهر ضد زميليه، جيريمي دولين، وتوني هوشار، بتهمة العنف المتعمد.وحسب وسائل الإعلام، لوهاكا لاعب كرة قدم شاب، وسلّطت قضيته الضوء على عنف الشرطة والعنصرية في فرنسا.
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

السجن لـ 3 ضباط شرطة فرنسيين بعد إدانتهم بالاعتداء على لاعب كرة قدم

11:26 GMT 20.01.2024
© Sputnik . Irina Kalashnikova / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة الفرنسية تعمل على تفريق متظاهري "السترات الصفراء" بالقرب من "قوس النصر" في باريس، فرنسا، ديسمبر/ كانون الأول 2018
الشرطة الفرنسية تعمل على تفريق متظاهري السترات الصفراء بالقرب من قوس النصر في باريس، فرنسا، ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© Sputnik . Irina Kalashnikova
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حُكم على ثلاثة ضباط شرطة فرنسيين بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة تتراوح بين 3 و12 شهرًا، في باريس، بسبب استخدامهم العنف في عام 2017، أثناء توقيف شاب ذو بشرة داكنة.
وحسب تقارير صحفية، كان عناصر الشرطة الثلاثة قد أوقفوا شابًا يدعى تيو لوهاكا، في فبراير/ شباط 2017، في مدينة سين سان دوني، أفقر مقاطعة في البر الرئيسي الفرنسي.
ثم قام الضباط برشه بالغاز المسيل للدموع، وضربوه على وجهه وجسمه وألحقوا به إصابات خطيرة، بعد أن "ثقبوا شرجه بهراوة شرطة قابلة للتمديد".
واستمر الضرب 8 دقائق وتم تصويره بالفيديو.
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وبعد أكثر من 9 ساعات من المداولات في المحكمة، أدين الشرطي مارك أنتوان كاستيلان، بتسببه بجروح خطيرة للشاب عند ضربه بهراوة.
وحكمت عليه محكمة الجنايات في سان سين دوني بالسجن 12 شهرًا، وحظر مزاولة المهنة على الطرق العامة لمدة 5 سنوات.
كذلك صدرت أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 3 أشهر ضد زميليه، جيريمي دولين، وتوني هوشار، بتهمة العنف المتعمد.
وحسب وسائل الإعلام، لوهاكا لاعب كرة قدم شاب، وسلّطت قضيته الضوء على عنف الشرطة والعنصرية في فرنسا.
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