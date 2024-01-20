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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240120/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-محطة-رادار-أوكرانية-مصنوعة-في-ألمانيا-1085208270.html
القوات المسلحة الروسية تدمر محطة رادار أوكرانية مصنوعة في ألمانيا
القوات المسلحة الروسية تدمر محطة رادار أوكرانية مصنوعة في ألمانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه خلال العملية الخاصة، وخلال الـ 24 ساعة الماضية، ضربت القوات المسلحة الروسية محطة رادار أوكرانية من طراز... 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T12:08+0000
2024-01-20T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "إن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيّرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت محطة الرادار "إيريست-تي" المصنوعة في ألمانيا، فضلاً عن القوى البشرية والمعدات العسكرية في 118 منطقة".وفي اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمليات المنسقة لوحدات القوات الروسية ونيران المدفعية، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 35 عسكريًا ومركبتين، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع أمريكي الصنع من طراز إم-109 "بالادين".كما قصف الجيش الروسي القوة البشرية والعتاد لثلاثة ألوية أوكرانية في اتجاه زابوروجيه، وبلغت خسائر كييف 30 جنديًا.وأضافت الوزارة: "في اتجاه زابوروجيه، ضربت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، القوة البشرية والمعدات من ألوية الهجوم الجوي 65 و117 الآلية و82 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيستيريانكا ورابوتينو وفيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه".يشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 30 جنديًا بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع دي-30 في هذا الاتجاه.
https://sputnikarabic.ae/20240120/الدفاع-الروسية-إحباط-4-هجمات-وتحييد-320-جنديا-للقوات-الأوكرانية-في-دونيتسك--عاجل-1085207190.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات المسلحة الروسية تدمر محطة رادار أوكرانية مصنوعة في ألمانيا

12:08 GMT 20.01.2024
© AFP 2023مدافع هاوتزر أمريكية ذاتية الحركة طراز بالادين
مدافع هاوتزر أمريكية ذاتية الحركة طراز بالادين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© AFP 2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه خلال العملية الخاصة، وخلال الـ 24 ساعة الماضية، ضربت القوات المسلحة الروسية محطة رادار أوكرانية من طراز "إيريست-تي" المصنوعة في ألمانيا.
وقالت الوزارة في بيان: "إن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيّرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت محطة الرادار "إيريست-تي" المصنوعة في ألمانيا، فضلاً عن القوى البشرية والمعدات العسكرية في 118 منطقة".
وفي اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمليات المنسقة لوحدات القوات الروسية ونيران المدفعية، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 35 عسكريًا ومركبتين، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع أمريكي الصنع من طراز إم-109 "بالادين".
مسيرة روسية تحيد جنود أوكرانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إحباط 4 هجمات وتحييد 320 جنديا للقوات الأوكرانية في دونيتسك
11:30 GMT
كما قصف الجيش الروسي القوة البشرية والعتاد لثلاثة ألوية أوكرانية في اتجاه زابوروجيه، وبلغت خسائر كييف 30 جنديًا.
وأضافت الوزارة: "في اتجاه زابوروجيه، ضربت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، القوة البشرية والمعدات من ألوية الهجوم الجوي 65 و117 الآلية و82 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيستيريانكا ورابوتينو وفيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه".
يشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 30 جنديًا بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع دي-30 في هذا الاتجاه.
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