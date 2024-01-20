https://sputnikarabic.ae/20240120/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-محطة-رادار-أوكرانية-مصنوعة-في-ألمانيا-1085208270.html
القوات المسلحة الروسية تدمر محطة رادار أوكرانية مصنوعة في ألمانيا
القوات المسلحة الروسية تدمر محطة رادار أوكرانية مصنوعة في ألمانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه خلال العملية الخاصة، وخلال الـ 24 ساعة الماضية، ضربت القوات المسلحة الروسية محطة رادار أوكرانية من طراز... 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T12:08+0000
2024-01-20T12:08+0000
2024-01-20T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "إن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيّرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت محطة الرادار "إيريست-تي" المصنوعة في ألمانيا، فضلاً عن القوى البشرية والمعدات العسكرية في 118 منطقة".وفي اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمليات المنسقة لوحدات القوات الروسية ونيران المدفعية، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 35 عسكريًا ومركبتين، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع أمريكي الصنع من طراز إم-109 "بالادين".كما قصف الجيش الروسي القوة البشرية والعتاد لثلاثة ألوية أوكرانية في اتجاه زابوروجيه، وبلغت خسائر كييف 30 جنديًا.وأضافت الوزارة: "في اتجاه زابوروجيه، ضربت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، القوة البشرية والمعدات من ألوية الهجوم الجوي 65 و117 الآلية و82 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيستيريانكا ورابوتينو وفيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه".يشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 30 جنديًا بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع دي-30 في هذا الاتجاه.
https://sputnikarabic.ae/20240120/الدفاع-الروسية-إحباط-4-هجمات-وتحييد-320-جنديا-للقوات-الأوكرانية-في-دونيتسك--عاجل-1085207190.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات المسلحة الروسية تدمر محطة رادار أوكرانية مصنوعة في ألمانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه خلال العملية الخاصة، وخلال الـ 24 ساعة الماضية، ضربت القوات المسلحة الروسية محطة رادار أوكرانية من طراز "إيريست-تي" المصنوعة في ألمانيا.
وقالت الوزارة في بيان: "إن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيّرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت محطة الرادار "إيريست-تي" المصنوعة في ألمانيا، فضلاً عن القوى البشرية والمعدات العسكرية في 118 منطقة".
وفي اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمليات المنسقة لوحدات القوات الروسية ونيران المدفعية، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 35 عسكريًا ومركبتين، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع أمريكي الصنع من طراز إم-109 "بالادين".
كما قصف الجيش الروسي القوة البشرية والعتاد لثلاثة ألوية أوكرانية في اتجاه زابوروجيه، وبلغت خسائر كييف 30 جنديًا.
وأضافت الوزارة: "في اتجاه زابوروجيه، ضربت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، القوة البشرية والمعدات من ألوية الهجوم الجوي 65 و117 الآلية و82 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيستيريانكا ورابوتينو وفيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه".
يشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 30 جنديًا بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع دي-30 في هذا الاتجاه.