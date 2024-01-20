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المالية السعودية تنفي اعتزامها فرض ضريبة دخل على الأفراد
المالية السعودية تنفي اعتزامها فرض ضريبة دخل على الأفراد
نفى وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أمس الجمعة، أي خطط لدى الحكومة لفرض ضريبة الدخل على الأفراد. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T13:02+0000
2024-01-20T13:02+0000
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ونقل موقع "مباشر" عن الجدعان قوله: "نقوم بتعبئة الموارد المحلية، ولدينا ضريبة القيمة المضافة، لدينا ضريبة دخل على الشركات والمستثمرين الأجانب، ولدينا الزكاة على السكان المحليين ولا نية لتغيير ذلك".وأضاف الوزير السعودي أن حكومة بلاده تحاول ترشيد بعض العبء الواقع على الاقتصاد لجعله أكثر ملاءمة للأعمال التجارية.يشار إلى أن السياسات الاقتصادية السعودية المتبعة حاليا أسفرت عن خفض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصل إلى 1.5% خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول لعام 2023.وقالت صحيفة "البلاد" السعودية إن معدل تضخم شهر ديسمبر جاء أقل من الشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حينما كان عند 1.7%، مسجلا انخفاضا نسبيا طفيفا على أساس سنوي، فيما كانت معدلات التضخم في السعودية مستقرة نسبيا مقارنة بدول مجموعة العشرين وغيرها من الدول.ويعكس مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك تغيرات الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تتكون من 490 عنصرا.يذكر أن تهديدات الملاحة التي يشهدها البحر الأحمر ومضيق باب المندب قد ألقت بظلالها على أسعار شحن الحاويات وكذلك أسعار الوقود.وقال مسؤولون في قطاع الشحن لوسائل إعلام أمريكية، إن "أسعار شحن الحاويات شهدت قفزة هذا الأسبوع، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن لوضع حد لتهديدات حركة "أنصار الله".
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اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار

المالية السعودية تنفي اعتزامها فرض ضريبة دخل على الأفراد

13:02 GMT 20.01.2024
© AP Photo / Amr Nabilوزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان
وزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Amr Nabil
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نفى وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أمس الجمعة، أي خطط لدى الحكومة لفرض ضريبة الدخل على الأفراد.
ونقل موقع "مباشر" عن الجدعان قوله: "نقوم بتعبئة الموارد المحلية، ولدينا ضريبة القيمة المضافة، لدينا ضريبة دخل على الشركات والمستثمرين الأجانب، ولدينا الزكاة على السكان المحليين ولا نية لتغيير ذلك".
وأضاف الوزير السعودي أن حكومة بلاده تحاول ترشيد بعض العبء الواقع على الاقتصاد لجعله أكثر ملاءمة للأعمال التجارية.
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يشار إلى أن السياسات الاقتصادية السعودية المتبعة حاليا أسفرت عن خفض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصل إلى 1.5% خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول لعام 2023.
وقالت صحيفة "البلاد" السعودية إن معدل تضخم شهر ديسمبر جاء أقل من الشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حينما كان عند 1.7%، مسجلا انخفاضا نسبيا طفيفا على أساس سنوي، فيما كانت معدلات التضخم في السعودية مستقرة نسبيا مقارنة بدول مجموعة العشرين وغيرها من الدول.
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ويعكس مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك تغيرات الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تتكون من 490 عنصرا.
يذكر أن تهديدات الملاحة التي يشهدها البحر الأحمر ومضيق باب المندب قد ألقت بظلالها على أسعار شحن الحاويات وكذلك أسعار الوقود.
وقال مسؤولون في قطاع الشحن لوسائل إعلام أمريكية، إن "أسعار شحن الحاويات شهدت قفزة هذا الأسبوع، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن لوضع حد لتهديدات حركة "أنصار الله".
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