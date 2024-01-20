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https://sputnikarabic.ae/20240120/المدرعة-الأمريكية-سترايكر-تعلق-في-الوحل-في-أوكرانيا-فيديو-1085197998.html
المدرعة الأمريكية "سترايكر" تعلق في الوحل في أوكرانيا... فيديو
المدرعة الأمريكية "سترايكر" تعلق في الوحل في أوكرانيا... فيديو
لا يمكن لناقلات الجنود الأمريكية المدرعة من طراز "إم 1126 سترايكر"، التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية للقوات المسلحة الأوكرانية، التحرك على الطرق... 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T04:19+0000
2024-01-20T05:06+0000
رصد عسكري
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انتشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر محاولة فاشلة قام بها مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية، لإخراج ناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر" الأمريكية الصنع، غارقة في الوحل.تم تطوير هذه المركبات المدرعة، في بداية القرن الجديد، وتمكنت من القتال في العراق قبل أوكرانيا. تم انتقادها لعدم كفاية الأمن والموثوقية المتواضعة، لم يكن هناك حديث عن قدرتها على السير في أي مكان، وهو أمر مفهوم، لأنه كان عليها أن تتحرك بشكل أساسي على طرق جيدة. في النقطة الساخنة الجديدة (أوكرانيا)، كان من المتوقع أن تكون عاجزة في مواجهة ظروف الطرق الوعرة الحقيقية، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".مدرعات "سترايكر" متوفرة لدى لواء الهجوم الجوي المنفصل 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي تكبد خسائر كبيرة خلال "الهجوم المضاد" الفاشل.يبلغ الوزن القتالي للمدرعة نحو 19 طنا، مسلحة برشاش من عيار 7.62 ملم أو 12.7 ملم أو قاذفات قنابل آلية عيار 40 ملم، السعة 11 شخصا، قوة محرك الديزل 350 حصانا، السرعة القصوى على الطريق السريع 97 كم/ساعة، احتياطي الطاقة نحو 530 كم.
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رصد عسكري
رصد عسكري

المدرعة الأمريكية "سترايكر" تعلق في الوحل في أوكرانيا... فيديو

04:19 GMT 20.01.2024 (تم التحديث: 05:06 GMT 20.01.2024)
© AP Photo / Mindaugas Kulbisمدرعة سترايكر الأمريكية
مدرعة سترايكر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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لا يمكن لناقلات الجنود الأمريكية المدرعة من طراز "إم 1126 سترايكر"، التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية للقوات المسلحة الأوكرانية، التحرك على الطرق الترابية الأوكرانية الموحلة.
انتشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر محاولة فاشلة قام بها مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية، لإخراج ناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر" الأمريكية الصنع، غارقة في الوحل.
تم تطوير هذه المركبات المدرعة، في بداية القرن الجديد، وتمكنت من القتال في العراق قبل أوكرانيا. تم انتقادها لعدم كفاية الأمن والموثوقية المتواضعة، لم يكن هناك حديث عن قدرتها على السير في أي مكان، وهو أمر مفهوم، لأنه كان عليها أن تتحرك بشكل أساسي على طرق جيدة. في النقطة الساخنة الجديدة (أوكرانيا)، كان من المتوقع أن تكون عاجزة في مواجهة ظروف الطرق الوعرة الحقيقية، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".
مدرعات "سترايكر" متوفرة لدى لواء الهجوم الجوي المنفصل 82 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي تكبد خسائر كبيرة خلال "الهجوم المضاد" الفاشل.
يبلغ الوزن القتالي للمدرعة نحو 19 طنا، مسلحة برشاش من عيار 7.62 ملم أو 12.7 ملم أو قاذفات قنابل آلية عيار 40 ملم، السعة 11 شخصا، قوة محرك الديزل 350 حصانا، السرعة القصوى على الطريق السريع 97 كم/ساعة، احتياطي الطاقة نحو 530 كم.
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