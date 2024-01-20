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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240120/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1085198116.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T04:26+0000
2024-01-20T04:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
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رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
جندي من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عرض لقدرات طائرة بدون طيار على إزالة الأسلاك المتفجرة. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

04:26 GMT 20.01.2024
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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04:26 GMT 20.01.2024
مدرعة سترايكر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
المدرعة الأمريكية "سترايكر" تعلق في الوحل في أوكرانيا... فيديو
04:19 GMT
04:26 GMT 20.01.2024
زيلينسكي يشعر بالرعب من تصريحات ترامب حول قدرته على حل النزاع في أوكرانيا
صرح فلاديمير زيلينسكي، بأنه يشعر بالخوف من تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول قدرته على حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.
وقال زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية في معرض تعليقه على تصريحات ترامب، "كونه (ترامب) تحدث عن ذلك علنا، فهذا الأمر مخيف بعض الشيء.. على الرغم من أنني رأيت العديد من الضحايا، إلا أنني أشعر بالقلق قليلاً.. لأن هذا يعني إذا لم تنجح فكرته- التي لم يسمع بها أحد- إذا لم تنجح بالنسبة لنا ولشعبنا، فإنه سيستمر بفعل كل شيء لتحويل فكرته إلى حقيقة.. وهذا يقلقني قليلا".
04:25 GMT 20.01.2024
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 10 مرات خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 10 مرات خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 40 مقذوفا مختلفة العيارات.
وقال المكتب في بيان نشره على قناته في "تلغرام": "سجلنا 10 عمليات قصف من قبل القوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.. ثمانية على محور دونيتسك، واثنتان على محور غورلوفكا ".
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