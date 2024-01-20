تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:26 GMT 20.01.2024
04:26 GMT 20.01.2024
صرح فلاديمير زيلينسكي، بأنه يشعر بالخوف من تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول قدرته على حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.
وقال زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية في معرض تعليقه على تصريحات ترامب، "كونه (ترامب) تحدث عن ذلك علنا، فهذا الأمر مخيف بعض الشيء.. على الرغم من أنني رأيت العديد من الضحايا، إلا أنني أشعر بالقلق قليلاً.. لأن هذا يعني إذا لم تنجح فكرته- التي لم يسمع بها أحد- إذا لم تنجح بالنسبة لنا ولشعبنا، فإنه سيستمر بفعل كل شيء لتحويل فكرته إلى حقيقة.. وهذا يقلقني قليلا".
04:25 GMT 20.01.2024
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 10 مرات خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 40 مقذوفا مختلفة العيارات.
وقال المكتب في بيان نشره على قناته في "تلغرام": "سجلنا 10 عمليات قصف من قبل القوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.. ثمانية على محور دونيتسك، واثنتان على محور غورلوفكا ".