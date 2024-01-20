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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة
قتل 7 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، مساء الجمعة، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي النصيرات وسط قطاع، وحي الأمل في خان يونس جنوبا. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T00:14+0000
2024-01-20T00:16+0000
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح، 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة

00:14 GMT 20.01.2024 (تم التحديث: 00:16 GMT 20.01.2024)
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قتل 7 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، مساء الجمعة، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي النصيرات وسط قطاع، وحي الأمل في خان يونس جنوبا.
واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، منزلا يعود لعائلة درويش بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لمقتل 5 مواطنين، وجرح آخرين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
كما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات على حي الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لمقتل مواطنين اثنين على الأقل، وإصابة آخرين.
وفي السياق، قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية، بعدد من القذائف مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
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