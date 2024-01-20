https://sputnikarabic.ae/20240120/تفاهمات-وشيكة-حول-اتفاق-هدنة-طويلة-بين-حماس-وإسرائيل-يشمل-تبادل-أسرى-1085213724.html

تفاهمات وشيكة حول اتفاق هدنة طويلة بين "حماس" وإسرائيل يشمل تبادل أسرى

تفاهمات وشيكة حول اتفاق هدنة طويلة بين "حماس" وإسرائيل يشمل تبادل أسرى

تفاهمات وشيكة حول اتفاق هدنة طويلة بين "حماس" وإسرائيل يشمل تبادل أسرى، وإسرائيل تهدد بتنفيذ عملية عسكرية في لبنان إذا لم ينسحب "حزب الله" لما وراء نهر... 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T15:14+0000

2024-01-20T15:14+0000

2024-01-20T15:14+0000

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تفاهمات وشيكة حول اتفاق هدنة طويلة بين "حماس" وإسرائيل يشمل تبادل أسرى تفاهمات وشيكة حول اتفاق هدنة طويلة بين "حماس" وإسرائيل يشمل تبادل أسرى

وزير الدفاع الألماني يحذر من اتساع نطاق الصراع في أوكرانيا، وبعد استهداف "أنصار الله" اليمنية لسفينة أمريكية، قصف أمريكي بريطاني يستهدف مدينة الحديدة، والرئيس التونسي قيس سعيد يهاجم منتدى دافوس الاقتصادي ويؤكد أنه "لا يمكن أن يستمر".تفاهمات وشيكة حول اتفاق هدنة طويلة بين "حماس" وإسرائيل يشمل تبادل أسرىكشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أمس الجمعة، عن إجراء مصر لتحركات بشأن التوصل إلى اتفاق جديد، يتضمن عقد هدنة طويلة، يتم من خلالها تبادل عدد من الأسرى من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية مطلعة، أن الطرح الذي يجري التشاور بشأنه "يراعي مصالح مختلف الأطراف، ويضع في الحسبان الصعوبات الحالية والمواقف المعلنة".وأشارت المصادر إلى أن الطرح الجديد "لن يكون بديلا عن المقترح المصري الشامل لوقف الحرب وترتيبات المرحلة المقبلة، وإنما سيكون جزءا من المساعي لتهيئة الأجواء لوقف القتال، وتخفيف المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، ومن ثم الانتقال لمرحلة تالية".وأضافت أن مصر تلقت "مؤشرات إيجابية رغم صعوبة الموقف الراهن"، إلا أن البلورة النهائية للاتفاق "لا تزال في مرحلة الإنضاج"، بحسب المصادر.وأكد أن نتنياهو يرفض هذه الأفكار المطروحة، لأنه يدرك أن الوصول لصفقة أو اتفاق لوقف إطلاق النار يعني انتهاء مستقبله السياسي ومن ثم محاكمته.إسرائيل تهدد بتنفيذ عملية عسكرية في لبنان إذا لم ينسحب "حزب الله" لما وراء نهر الليطانيذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، بأنه إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم سياسي في المستقبل القريب مع "حزب الله"، يقضي بإبعاد قوة "الرضوان" إلى ما وراء نهر الليطاني ووقف إطلاق الصواريخ، فلن يكون هناك خيار سوى البدء بعملية عسكرية في لبنان.ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين، أن هناك تحركا بسيطا لقوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" بعيدًا عن الحدود ولكن ليس لما وراء نهر الليطاني كما تطلب إسرائيل.من جهته، حذر الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله من أن إسرائيل ستتلقى الجواب "بصفعة كبيرة وبعمل قوي" إذا قامت بتوسيع عدوانها على لبنان.وأوضح أنه "من غير المعقول أن يكون نتنياهو جاد وعازم على هذه المواجهة، لأنه إن عزم على هذه المواجهة مع "حزب الله" فقد ينهي الكيان الإسرائيلي بضربة واحدة، لأن المقاومة تمتلك الصواريخ الدقيقة ومئات الآلاف من الرجال".وزير الدفاع الألماني يحذر من اتساع نطاق الصراع في أوكرانياحذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، من أن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يتسع ليضم دولاً مجاورة. وأضاف أن قيام بلاده بتزويد كييف بصواريخ كروز من طراز توروس "ليس خيارًا حتى الآن".إلى ذلك، أعرب الرئيس البلغاري رومين راديف، عن أمله في إنهاء النزاع في أوكرانيا بطرق دبلوماسية.يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام غربية، أمس الجمعة، بأن دول الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من الاتفاق على الميزانية السنوية لصندوق المساعدات العسكرية الجديد إلى أوكرانيا.وأشار بركات إلى أن "هناك خلافات داخل دول الاتحاد الأوروبي وأيضا داخل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، حيث تريد بلغاريا التوصل إلى حل سلمي وإجراء مفاوضات، لكن معظم الدول الأخرى الأعضاء في الحلف تريد انسحاب القوات الروسية من كافة الأراضي التي دخل إليها الجيش الروسي، بما فيها الجمهوريات التي أعلنت استقلالها عن أوكرانيا".بعد استهداف "أنصار الله" لسفينة أمريكية.. قصف أمريكي بريطاني يستهدف مدينة الحديدةقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن القوات الأمريكية نفذت 3 ضربات ناجحة للدفاع عن النفس ضد أهداف لجماعة أنصار الله في اليمن.وأضاف أن "هذا هو الإجراء الوقائي الرابع الذي يتخذه الجيش الأمريكي في الأسبوع الماضي ضد منصات إطلاق الصواريخ الحوثية، التي كانت جاهزة لشن هجمات، مشيرًا في هذه الحالة إلى الصواريخ المضادة للسفن".يأتي هذا بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله"، أمس الجمعة، استهداف سفينة "كيم رينجر" الأمريكية في خليج عدن، بصواريخ بحرية عدة.وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيي سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ إجراءاتها الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز، وتأكيدًا على استمرار الدعم والإسناد لإخواننا الصامدين في قطاع غزة".وأكد على موقف "أنصار الله" الإنساني والمساند لأهل غزة لوقف حملة الإبادة الجماعية ضدهم.الرئيس التونسي قيس سعيد يهاجم منتدى دافوس الاقتصادي ويؤكد أنه "لا يمكن أن يستمر"شن الرئيس التونسي، قيس سعيد، هجوما على منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا، والذي اختتمت أعمال دورته الـ54، أمس الجمعة.وشدد سعيد خلال استقباله رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، في قصر قرطاج، لاستعراض نتائج اللقاءات التي قام بها في إطار مشاركته في منتدى دافوس خلال الأسبوع الحالي، أن "المنتدى الاقتصادي العالمي المعروف بمنتدى دافوس ظهر في بداية السنوات السبعين، ولا يمكن أن يستمر بنفس الفكر الذي ظهر به"، بحسب وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.وأوضح أن "الإنسانية جمعاء تتطلع إلى مستقبل أكثر عدل، ولم تعد ترضى بتقسيم عالمي للعمل يقوم على تقسيم العالم بين أثرياء وفقراء".وأوضح أن تصنيف تونس لدى دافوس سيء على مستوى التنافسية، بمعنى أن المنتدى يعتبر تونس لديها مناخ أعمال غير جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، ويندرج هذا الموقف من خلال هذا التصنيف.وأشار إلى أنه من الناحية العلمية والمنهجية، يعتمد دافوس على المناهج العلمية نفسها لكل دول العالم ويعتمد على مؤشر يرتكز على محاور مهمة وأساسية للاقتصاد.

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