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https://sputnikarabic.ae/20240120/جنرال-إسرائيلي-سابق-إذا-لم-نتوصل-إلى-اتفاق-مع-حماس-سيكون-هناك-المزيد-من-الضحايا-1085219083.html
جنرال إسرائيلي سابق: إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع "حماس" سيكون هناك المزيد من الضحايا
جنرال إسرائيلي سابق: إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع "حماس" سيكون هناك المزيد من الضحايا
حذر الجنرال الإسرائيلي السابق، إسحاق بريك، اليوم السبت، من إنه في حال عدم التوصل لاتفاق مع حركة "حماس" بشأن وقف الحرب أو عودة الرهائن المحتجزين لديها فسيكون... 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T17:51+0000
2024-01-20T17:51+0000
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وأجرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، مقابلة مع الجنرال الإسرائيلي السابق، إسحاق بريك، أوضح من خلالها أن إسقاط أو القضاء على حركة حماس في الوقت الراهن أصبح أكثر صعوبة، محذرا من الدخول إلى مدينة رفح الفلسطينية وإلا سيسقط المزيد من القتلى والجرحى بين صفوف الجيش الإسرائيلي.وأوضح الجنرال بريك، الذي تولى منصب رئيس لجنة الشكاوى سابقا بالجيش الإسرائيلي، أن الاتفاق مع حركة حماس يجب أن يشمل انسحاب الجيش من قطاع غزة، وإلا فإن الضحايا سيكون عددهم كبيرا، أو سيواجه الجيش وضعا أصعب مما هو عليه في هذه اللحظة.وشدد الجنرال بريك على أنه أكد على بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، عدم خوض حربا مع "حزب الله" اللبناني في هذا الوقت لأن الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا لذلك، وليس لديه القوة الكافية، على حد وصفه.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل وأكثر من 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس

جنرال إسرائيلي سابق: إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع "حماس" سيكون هناك المزيد من الضحايا

17:51 GMT 20.01.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hamsتظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة "فرانس برس"، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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حذر الجنرال الإسرائيلي السابق، إسحاق بريك، اليوم السبت، من إنه في حال عدم التوصل لاتفاق مع حركة "حماس" بشأن وقف الحرب أو عودة الرهائن المحتجزين لديها فسيكون هناك المزيد من الضحايا.
وأجرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، مقابلة مع الجنرال الإسرائيلي السابق، إسحاق بريك، أوضح من خلالها أن إسقاط أو القضاء على حركة حماس في الوقت الراهن أصبح أكثر صعوبة، محذرا من الدخول إلى مدينة رفح الفلسطينية وإلا سيسقط المزيد من القتلى والجرحى بين صفوف الجيش الإسرائيلي.
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ليبرمان ساخرا: هل نرسل الكعك والكرواسون لـ"حماس" في غزة؟
14:44 GMT
وأوضح الجنرال بريك، الذي تولى منصب رئيس لجنة الشكاوى سابقا بالجيش الإسرائيلي، أن الاتفاق مع حركة حماس يجب أن يشمل انسحاب الجيش من قطاع غزة، وإلا فإن الضحايا سيكون عددهم كبيرا، أو سيواجه الجيش وضعا أصعب مما هو عليه في هذه اللحظة.
وشدد الجنرال بريك على أنه أكد على بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، عدم خوض حربا مع "حزب الله" اللبناني في هذا الوقت لأن الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا لذلك، وليس لديه القوة الكافية، على حد وصفه.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
احتجاجت الإسرائيليين ضد خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي في تل أبيب، إسرائيل، 5 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
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17:27 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل وأكثر من 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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