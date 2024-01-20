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https://sputnikarabic.ae/20240120/حزب-الله-يعلن-استهداف-موقعين-لجنود-إسرائيليين-على-الحدود-اللبنانية-1085205241.html
"حزب الله" يعلن استهداف موقعين لجنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية
"حزب الله" يعلن استهداف موقعين لجنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T10:42+0000
2024-01-20T10:42+0000
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وقال الحزب، في بيان له، إن "‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا، صباح يوم السبت، تجمعين ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، ومحيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيهما إصابات مؤكدة".وأكد "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، أن "التهديدات الإسرائيلية لا تعني للمقاومة الإسلامية شيئا، وكأنها لا تسمع".وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، في كلمة له، إن "التهديدات الإسرائيلية وصلت، وإن الحزب سيقوم بالرد على أي تهديد".وأضاف أنه "في حال قررت إسرائيل توسيع الضربات سيرد عليها الحزب بنفس الطريقة تمامًا"، متابعا: "أما في حال بقيت الضربات على المستوى ذاته، فستبقى ضربات الحزب بالوتيرة ذاتها".وأشار قاسم إلى أن "العدو يهدد ولكن لا قدرة له، لأنه يعلم أن الردع وأن المواجهة ستكون كبيرة جدًا، وأنه لا ‏يستطيع أن يقوم بالعدوان أو بعمل واسع دون أن يتلقى الصفعة القوية التي تلقنه درسًا حقيقيًا إذا فكر بذلك".وشدّد على أنه "‏يجب أن يعلم العدو أن جهوزية حزب الله عالية جدًا"، مؤكدا أن الحل للاستقرار هو بإيقاف العدوان، وهذا الحل يبدأ من غزة وليس من لبنان.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف مصاب.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

"حزب الله" يعلن استهداف موقعين لجنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية

10:42 GMT 20.01.2024
© Sputnik . Zahra Al Amirتصاعد حدة المواجهات العسكرية بين "حزب الله" وإسرائيل
تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© Sputnik . Zahra Al Amir
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.
وقال الحزب، في بيان له، إن "‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا، صباح يوم السبت، تجمعين ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، ومحيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيهما إصابات مؤكدة".
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وأكد "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، أن "التهديدات الإسرائيلية لا تعني للمقاومة الإسلامية شيئا، وكأنها لا تسمع".
وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، في كلمة له، إن "التهديدات الإسرائيلية وصلت، وإن الحزب سيقوم بالرد على أي تهديد".
وأضاف أنه "في حال قررت إسرائيل توسيع الضربات سيرد عليها الحزب بنفس الطريقة تمامًا"، متابعا: "أما في حال بقيت الضربات على المستوى ذاته، فستبقى ضربات الحزب بالوتيرة ذاتها".
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"حزب الله": سنرد على إسرائيل بنفس وتيرة ضرباتها تماما
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وأشار قاسم إلى أن "العدو يهدد ولكن لا قدرة له، لأنه يعلم أن الردع وأن المواجهة ستكون كبيرة جدًا، وأنه لا ‏يستطيع أن يقوم بالعدوان أو بعمل واسع دون أن يتلقى الصفعة القوية التي تلقنه درسًا حقيقيًا إذا فكر بذلك".
وشدّد على أنه "‏يجب أن يعلم العدو أن جهوزية حزب الله عالية جدًا"، مؤكدا أن الحل للاستقرار هو بإيقاف العدوان، وهذا الحل يبدأ من غزة وليس من لبنان.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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أمس, 21:44 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف مصاب.
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