https://sputnikarabic.ae/20240120/خبير-عسكري-أمريكي-المرتزقة-الأجانب-الذين-يقاتلون-في-أوكرانيا-هدف-مشروع-للجيش-الروسي-1085202736.html

خبير عسكري أمريكي: المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في أوكرانيا هدف مشروع للجيش الروسي

خبير عسكري أمريكي: المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في أوكرانيا هدف مشروع للجيش الروسي

قال ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في أوكرانيا هدف مشروع للجيش الروسي". 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T09:02+0000

2024-01-20T09:02+0000

2024-01-20T09:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأشار ريتر إلى أن "روسيا قررت أن كل من يقاتل في أوكرانيا هو هدف مشروع، سواء كانوا هؤلاء الأشخاص مجرد مرتزقة، أو محترفين يخدمون في الجيش الفرنسي".كما أكد ريتر أن التدمير الشامل للمرتزقة الفرنسيين يشير إلى أن روسيا تتحرك بشكل منهجي نحو تحقيق أهداف العملية الخاصة.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم إبلاغ السفير الفرنسي في موسكو، لدى استدعائه، يوم أمس الجمعة، إلى وزارة الخارجية الروسية، بحقائق تورط باريس المتزايد في الصراع الأوكراني.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء الماضي، بأن القوات الروسية شنت ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار المرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 16 يناير، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين".وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل، وتحييد نحو 60 مسلحًا، ونقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية.

https://sputnikarabic.ae/20240119/وزير-الدفاع-الفرنسي-يقول-إن-بلاده-لا-تستطيع-منع-الفرنسيين-من-الذهاب-للقتال-في-أوكرانيا-1085196652.html

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