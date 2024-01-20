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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240120/خبير-عسكري-أمريكي-المرتزقة-الأجانب-الذين-يقاتلون-في-أوكرانيا-هدف-مشروع-للجيش-الروسي-1085202736.html
خبير عسكري أمريكي: المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في أوكرانيا هدف مشروع للجيش الروسي
خبير عسكري أمريكي: المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في أوكرانيا هدف مشروع للجيش الروسي
قال ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في أوكرانيا هدف مشروع للجيش الروسي". 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T09:02+0000
2024-01-20T09:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشار ريتر إلى أن "روسيا قررت أن كل من يقاتل في أوكرانيا هو هدف مشروع، سواء كانوا هؤلاء الأشخاص مجرد مرتزقة، أو محترفين يخدمون في الجيش الفرنسي".كما أكد ريتر أن التدمير الشامل للمرتزقة الفرنسيين يشير إلى أن روسيا تتحرك بشكل منهجي نحو تحقيق أهداف العملية الخاصة.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم إبلاغ السفير الفرنسي في موسكو، لدى استدعائه، يوم أمس الجمعة، إلى وزارة الخارجية الروسية، بحقائق تورط باريس المتزايد في الصراع الأوكراني.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء الماضي، بأن القوات الروسية شنت ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار المرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 16 يناير، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين".وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل، وتحييد نحو 60 مسلحًا، ونقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية.
https://sputnikarabic.ae/20240119/وزير-الدفاع-الفرنسي-يقول-إن-بلاده-لا-تستطيع-منع-الفرنسيين-من-الذهاب-للقتال-في-أوكرانيا-1085196652.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , العالم, روسيا

خبير عسكري أمريكي: المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في أوكرانيا هدف مشروع للجيش الروسي

09:02 GMT 20.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
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قال ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في أوكرانيا هدف مشروع للجيش الروسي".
وأشار ريتر إلى أن "روسيا قررت أن كل من يقاتل في أوكرانيا هو هدف مشروع، سواء كانوا هؤلاء الأشخاص مجرد مرتزقة، أو محترفين يخدمون في الجيش الفرنسي".
كما أكد ريتر أن التدمير الشامل للمرتزقة الفرنسيين يشير إلى أن روسيا تتحرك بشكل منهجي نحو تحقيق أهداف العملية الخاصة.

وخلص ريتر إلى أن "روسيا تقترب من الحل النهائي للمسألة الأوكرانية، وهو التدمير الكامل للجيش الأوكراني. وهذا يعني أن الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب وأي أعضاء في جيوش الناتو في أوكرانيا، هم أهداف مشروعة للجيش الروسي".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم إبلاغ السفير الفرنسي في موسكو، لدى استدعائه، يوم أمس الجمعة، إلى وزارة الخارجية الروسية، بحقائق تورط باريس المتزايد في الصراع الأوكراني.
ونشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أنه "في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الفرنسي، بيير ليفي، وتمت إحاطته بحقائق تورط باريس المتزايد في الصراع الأوكراني".
وزير الجيوش (الدفاع) الفرنسي سيباستيان ليكورنو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
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أمس, 23:23 GMT
وأضافت الوزارة أنه "تم التأكيد للسفير على أن مقتل مواطنيه (في خاركوف)، تقع مسؤوليته على عاتق باريس الرسمية (الحكومية الفرنسية)، التي تتغاضى عن عمل آليات التجنيد في البلاد، والتي يتم من خلالها تجنيد المرتزقة للمشاركة في الأعمال العدائية إلى جانب نظام كييف".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء الماضي، بأن القوات الروسية شنت ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار المرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 16 يناير، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة عالية الدقة على نقطة الانتشار المؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف، وغالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين".
وأشار البيان إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الذي يتمركز فيه المرتزقة بشكل كامل، وتحييد نحو 60 مسلحًا، ونقل أكثر من 20 إلى المؤسسات الطبية.
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