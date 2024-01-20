https://sputnikarabic.ae/20240120/دراسة-تبين-التأثير-المفاجئ-للموت-الأسود-على-صحة-الفم-1085209274.html

دراسة تبين التأثير المفاجئ للموت الأسود على صحة الفم

دراسة تبين التأثير المفاجئ للموت الأسود على صحة الفم

توصلت دراسة قام بها مجموعة من الباحثين، إلى أن جائحة الطاعون الثاني ربما أثرت على تطور الميكروبات الفموية التي تسهم في الأمراض المزمنة في العصر الحديث. 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T13:31+0000

2024-01-20T13:31+0000

2024-01-20T13:31+0000

مجتمع

علوم

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شهد منتصف القرن الرابع عشر حدثًا مدمرًا يُعرف باسم "الموت الأسود" أو جائحة الطاعون الثاني، والذي أدى إلى وفاة ما بين 30% إلى 60% من سكان أوروبا، ما أدى إلى تغيير مسار التاريخ الأوروبي بشكل كبير.وتشير الأبحاث الحديثة التي أجرتها فرق من ولاية بنسلفانيا وجامعة أديلايد، إلى أن هذا الوباء ربما أثر مصادفة على الميكروبيوم البشري عن طريق الفم، ربما أدت التغيرات في النظام الغذائي وممارسات النظافة في أعقاب الطاعون إلى تحول في الميكروبيوم الفموي، نحو تحول يسهم في الأمراض المزمنة لدى البشر في العصر الحديث، وذلك حسب دراسة نشرت على موقع "ساينس تيك دايلي".الطريقة الأكثر دقة ومسؤولة أخلاقيًا هي الفحص المباشر للميكروبات الفموية المحفوظة داخل الأسنان المتكلسة للأشخاص المتوفين.وفي أكبر دراسة حتى الآن للأسنان القديمة، جمعت ويريش وزملاؤها مواد من أسنان 235 شخصًا دُفنوا في 27 موقعًا أثريًا في بريطانيا واسكتلندا، منذ نحو 2200 قبل الميلاد، إلى عام 1853.وقال ويريش: "يشير بحثنا إلى أن الميكروبات الموجودة في الفم في العصر الحديث قد تعكس التغيرات السابقة في النظام الغذائي، الناتجة عن جائحة الطاعون الثاني، والأهم من ذلك أن هذا العمل يساعد في إثراء فهمنا للأمراض المزمنة وغير المعدية في العصر الحديث".

https://sputnikarabic.ae/20240120/كاميرا-الألفية-ستلتقط-صورة-لن-يراها-الناس-قبل-العام-3024-1085206868.html

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