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https://sputnikarabic.ae/20240120/روسيا-تختبر-نظام-رصد-لتجنب-الاصطدام-بالطائرات-المسيرة-المدنية-1085207343.html
روسيا تختبر نظام رصد لتجنب تصادم الطائرات المسيرة المدنية
روسيا تختبر نظام رصد لتجنب تصادم الطائرات المسيرة المدنية
صرح أليكسي خريبونوف، المدير العام لمركز أبحاث "أيرونيت"، بأن نظام "نيبوسفود" لتجنب تصادم الطائرات المسيرة المدنية، اجتاز الاختبارات الناجحة الأولى في روسيا. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T11:47+0000
2024-01-20T11:53+0000
روسيا
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "هذا هو الاختبار الميداني الأول في روسيا لخدمة الوعي الظرفي للحركة الجوية المسيّرة في المجال المدني. تسمح هذه الخدمة لجميع المشاركين في الحركة الجوية بتلقي معلومات حول الوضع الجوي ورؤية المشاركين الآخرين في الحركة الجوية".وأضاف أن "أول رحلات تجريبية مشتركة للطائرات المسيرة من شركتي "غيوكسان" و"ديامو أيرو" جرت في مطار "بوتيلوفو"، على بعد 70 كيلومترًا من سانت بطرسبورغ. تم نشر جزء من منصة "نيبوسفود" الرقمية على برج المراقبة، حيث يتم دمج الطائرات على مستوى البرنامج والتي تعالج بيانات الملاحة الواردة من الطائرات المسيرة، واستنادا إلى خوارزميات النمذجة الرياضية، تحذر الطيارين عن بعد من التصادمات المحتملة في السماء".وأضاف خريبوتونوف: "تتم معالجة معلومات المراقبة الواردة في "نيبوسفود"، وفقًا لمتطلبات أنظمة التحكم في الحركة الجوية المعتمدة في الملاحة الجوية. ويمكن أيضًا استخدام هذه التقنيات في تنظيم مركز التحكم في المطارات، حيث يتم تنفيذ عدد كبير من رحلات الطائرات المسيرة، وكذلك في المرافق الحيوية لتحديد الرحلات الجوية القانونية وغير القانونية".يتم إرسال البيانات المتعلقة بموقع الرحلة وتقدمها عبر "نيبوسفود" إلى الطائرات المسيرة ومن مركز التحكم في الطيران إلى وحدة التحكم في الطائرة. بفضل دمج الطائرة المسيرة في المنصة الرقمية، لم تحتاج الطائرات من دون طيار إلى معدات إضافية مع معدات المراقبة (أجهزة الإرسال والاستقبال الموجودة على متن الطائرة).يمكن لـ "نيبوسفود" اليوم دعم الآلاف من أنظمة الطائرات من دون طيار المتصلة في وقت واحد، وهو ما يغطي بشكل كبير الكثافة المحتملة للرحلات الجوية في روسيا، خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة. واختتم خريبونوف، بالقول: "نخطط بالفعل هذا الربيع لرحلات جوية متزامنة للطائرات المسيرة والطائرات المأهولة".
https://sputnikarabic.ae/20240120/استبدال-المحرك-الألماني-الموجود-على-الطائرة-ياك-152-بمحرك-روسي-1085204679.html
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روسيا

روسيا تختبر نظام رصد لتجنب تصادم الطائرات المسيرة المدنية

11:47 GMT 20.01.2024 (تم التحديث: 11:53 GMT 20.01.2024)
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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صرح أليكسي خريبونوف، المدير العام لمركز أبحاث "أيرونيت"، بأن نظام "نيبوسفود" لتجنب تصادم الطائرات المسيرة المدنية، اجتاز الاختبارات الناجحة الأولى في روسيا.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "هذا هو الاختبار الميداني الأول في روسيا لخدمة الوعي الظرفي للحركة الجوية المسيّرة في المجال المدني. تسمح هذه الخدمة لجميع المشاركين في الحركة الجوية بتلقي معلومات حول الوضع الجوي ورؤية المشاركين الآخرين في الحركة الجوية".
وأضاف أن "أول رحلات تجريبية مشتركة للطائرات المسيرة من شركتي "غيوكسان" و"ديامو أيرو" جرت في مطار "بوتيلوفو"، على بعد 70 كيلومترًا من سانت بطرسبورغ. تم نشر جزء من منصة "نيبوسفود" الرقمية على برج المراقبة، حيث يتم دمج الطائرات على مستوى البرنامج والتي تعالج بيانات الملاحة الواردة من الطائرات المسيرة، واستنادا إلى خوارزميات النمذجة الرياضية، تحذر الطيارين عن بعد من التصادمات المحتملة في السماء".
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وأضاف خريبوتونوف: "تتم معالجة معلومات المراقبة الواردة في "نيبوسفود"، وفقًا لمتطلبات أنظمة التحكم في الحركة الجوية المعتمدة في الملاحة الجوية. ويمكن أيضًا استخدام هذه التقنيات في تنظيم مركز التحكم في المطارات، حيث يتم تنفيذ عدد كبير من رحلات الطائرات المسيرة، وكذلك في المرافق الحيوية لتحديد الرحلات الجوية القانونية وغير القانونية".
يتم إرسال البيانات المتعلقة بموقع الرحلة وتقدمها عبر "نيبوسفود" إلى الطائرات المسيرة ومن مركز التحكم في الطيران إلى وحدة التحكم في الطائرة. بفضل دمج الطائرة المسيرة في المنصة الرقمية، لم تحتاج الطائرات من دون طيار إلى معدات إضافية مع معدات المراقبة (أجهزة الإرسال والاستقبال الموجودة على متن الطائرة).
يمكن لـ "نيبوسفود" اليوم دعم الآلاف من أنظمة الطائرات من دون طيار المتصلة في وقت واحد، وهو ما يغطي بشكل كبير الكثافة المحتملة للرحلات الجوية في روسيا، خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة. واختتم خريبونوف، بالقول: "نخطط بالفعل هذا الربيع لرحلات جوية متزامنة للطائرات المسيرة والطائرات المأهولة".
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