https://sputnikarabic.ae/20240120/عصبوا-أعينهم-وألبسوهم-حفاضات-الأمم-المتحدة-ترجح-اعتقال-إسرائيل-آلاف-الرجال-في-غزة-1085198323.html

"عصبوا أعينهم وألبسوهم حفاضات".. الأمم المتحدة ترجح اعتقال إسرائيل آلاف الرجال في غزة

"عصبوا أعينهم وألبسوهم حفاضات".. الأمم المتحدة ترجح اعتقال إسرائيل آلاف الرجال في غزة

قالت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت آلاف الرجال في قطاع غزة في ظروف قد ترقى إلى حد التعذيب. 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T04:29+0000

2024-01-20T04:29+0000

2024-01-20T04:29+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم العربي

منظمة الأمم المتحدة

طوفان الأقصى

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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أجيث سونغهاي، خلال مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة في جنيف، إن بعض المعتقلين أكدوا أن قوات الجيش الإسرائيلي عصّبت أعينهم واعتدت عليهم بالضرب وعندما أفرجت عنهم كانوا عراة لا يرتدون سوى حفاضات.ونقل المسؤول الأممي عن بعض المعتقلين، "أنهم تعرضوا للضرب والإذلال وسوء المعاملة، وما قد يرقى إلى التعذيب. وأنه تم عصب أعينهم لفترات طويلة، والبعض لعدة أيام على التوالي".وقال سونغاي، إن شهاداتهم تتفق مع التقارير التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اعتقال الفلسطينيين على نطاق واسع، "بما في ذلك العديد من المدنيين المحتجزين سراً، وغالباً ما يتعرضون لسوء المعاملة"، ولا يمكنهم الوصول إلى عائلاتهم أو محاميهم أو أن يحصلوا على أي حماية قضائية فاعلة، وفقا لوكالة "وفا".وأشار سونغاي إلى أنه لا يستطيع إعطاء رقم دقيق لأعداد المعتقلين، لكنه أعرب عن اعتقاده أن العدد بالآلاف".وأضاف أنه يتم لاحقا تصنيف المعتقلين واستجواب بعضهم، ولم يتم إبلاغهم بالإفراج الوشيك عنهم، ولكن تم تعصيب أعينهم وتركهم عند معبر كرم أبو سالم بدون الملابس والمقتنيات والنقود التي كانت بحوزتهم عند اعتقالهم.وأضاف سونغاي أن بعضهم كان يرتدي زي السجن والبعض الآخر حفاضات، قائلا "لسنا متأكدين بالضبط ما السبب".

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, طوفان الأقصى