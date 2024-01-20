https://sputnikarabic.ae/20240120/قذائف-روسية-موجهة-بالليزر-تحرق-ثلاثة-أهداف-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1085198687.html

قذائف روسية موجهة بالليزر تحرق ثلاثة أهداف للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

قذائف روسية موجهة بالليزر تحرق ثلاثة أهداف للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

تقوم أطقم الدبابات الروسية بتدمير المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية بقذائف موجهة بالليزر. 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T05:33+0000

2024-01-20T05:33+0000

2024-01-20T05:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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ونشرت قناة "دامبييف" على "تلغرام" لقطات فيديو لاستخدام جنود روس من بورياتيا، قذائف زوبكا 20 "إنفار" وذخيرة "9إم 119 إم" في اتجاه جنوب دونيتسك.تم التصوير مباشرة من حجرة القتال في الدبابة، كان هدف العدو الأول على مسافة 2405 أمتار، وبعد إطلاق النار، أصيب بعد ثوانٍ قليلة.وكان موقع العدو الثاني على مسافة 3105 أمتار والثالث 3110 أمتار. ومرة أخرى تم توجيه ضربتين مباشرتين.يمكن للقذائف المحلية العالية الدقة التي يتم إطلاقها من خلال سبطانة المدافع عيار 125 ملم أن تصل إلى مدى خمسة كيلومترات.في الوقت ذاته، تتحرك الدبابات، على سبيل المثال "تي-72بي3" و"تي-90أ" و"تي-80بي في إم" بسرعة عالية بما يكفي لتجاوز التضاريس الوعرة.تطلق مركبات الناتو "ليوبارد 2" و"تشالنجر 2" و" أبرامز" مقذوفات تقليدية فقط، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".فقدت دبابات "تي-64بي في" و"تي-80بي في" الأوكرانية هذه الفرصة، على سبيل المثال، تم إخراج قذائف "9 إم 112"، التي كانت تستخدمها، والتي تم تطويرها في السبعينيات، منذ فترة طويلة لأسباب التقادم. يمكن لدبابة "تي-72إم تي"، التي تم تحديثها في مصنع كييف للمدرعات أن تستخدم في البداية ذخيرة "كومبات"، ولكن في أحدث العينات، بدلًا من استخدام جهاز توجيه القذائف "1كي13-49 نيمان"، تم تثبيت أنظمة توجيه ليلية عادية، وبحسب بعض التقارير فإن احتياطيات "كومبات" قد استنفدت بالكامل، ولم يعد من الممكن إنتاج قذائف جديدة.

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سبوتنيك عربي

رصد عسكري