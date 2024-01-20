https://sputnikarabic.ae/20240120/ما-مصير-الدعم-العسكري-الأمريكي-لإسرائيل-في-ظل-رفض-نتنياهو-لحل-الدولتين؟-1085214958.html
ما مصير الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل في ظل رفض نتنياهو لحل الدولتين؟
ما مصير الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل في ظل رفض نتنياهو لحل الدولتين؟
قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، إن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقامة دولة فلسطينية يمكن أن يعرض استمرار المساعدات... 20.01.2024, سبوتنيك عربي
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ما مصير الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل في ظل رفض نتنياهو لحل الدولتين؟
ما مصير الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل في ظل رفض نتنياهو لحل الدولتين؟
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه التصريحات جاءت على خلفية المؤتمر الصحفي لنتنياهو، الخميس الماضي، والتي قال فيها: "من يتحدث عن اليوم التالي لنتنياهو يتحدث عن اليوم التالي لأغلبية المواطنين الإسرائيليين، وعن إقامة دولة فلسطينية".وحذر السيناتور، كريس ميرفي، من أن تصريحات نتنياهو يمكن أن تؤدي إلى تعقيد القضية الحساسة بالفعل بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة.وأشار المصدر إلى أن الأعضاء التقدميين في مجلس الشيوخ الأمريكي تساءلوا علنا عمّا إذا كان يتعين على الولايات المتحدة أن تستمر في إرسال المساعدات العسكرية إلى إسرائيل.واعتبر الخبير أن "الدول العربية حليفة الولايات المتحدة أصبحت أيضا في وضع حرج لأن واشنطن لا تفعل شيء، وما يظهر إلى العلن من خلافات اليوم هو محاولة لإبراز أن أمريكا يمكن الاعتماد عليها خاصة أنها تتجه إلى انتخابات.وأشار إلى أنه "في حال استمرار الوضع في التدهور، وتواصل ضرب القوات الأمريكية في العراق والبحر الأحمر، ووقوع مزيد من هذا العنف المفرط من قبل إسرائيل فإن ذلك سيضع هذه الإدارة الأمريكية في وضع صعب، لذا فهي تحاول وضع نفسها في صورة وسيط يسعى لتحقيق بعض الأهداف والإنجازات التي يسعى إليها العرب من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى".وأشار في هذا الصدد إلى "استثناء الإدارة الأمريكية لصفقتي سلاح دون المرور بالكونغرس".وأكد غباشي أن "الولايات المتحدة تتحدث بشيء وتفعل آخر ربما من أجل تطييب العالم العربي، وربما من باب الحرص على مصالحها لدى دول العالم العربي المترددة الواهمة بالحماية الأمريكية، مؤكدا أنه إن فقدت إسرائيل الحماية والمدد الأمريكي ستنهار تماما، لأن الإشكالية الأكبر أمام حركات المقاومة وحدّة الصراع بين إسرائيل ومحيطها الإقليمي يتعلق بالدعم الأمريكي اللامحدود".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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ملفات ساخنة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, аудио
ملفات ساخنة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, аудио
ما مصير الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل في ظل رفض نتنياهو لحل الدولتين؟
قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي، إن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقامة دولة فلسطينية يمكن أن يعرض استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل للخطر.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه التصريحات جاءت على خلفية المؤتمر الصحفي لنتنياهو، الخميس الماضي، والتي قال فيها: "من يتحدث عن اليوم التالي لنتنياهو يتحدث عن اليوم التالي لأغلبية المواطنين الإسرائيليين، وعن إقامة دولة فلسطينية".
وحذر السيناتور، كريس ميرفي، من أن تصريحات نتنياهو يمكن أن تؤدي إلى تعقيد القضية الحساسة بالفعل بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة.
وأشار المصدر إلى أن الأعضاء التقدميين في مجلس الشيوخ الأمريكي
تساءلوا علنا عمّا إذا كان يتعين على الولايات المتحدة أن تستمر في إرسال المساعدات العسكرية إلى إسرائيل.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، جمال الشلبي، إن التصريحات الأمريكية بشأن الخلافات بين نتنياهو وبايدن ربما تكون "محاولة لإبراز أن أمريكا على خلاف تام مع إسرائيل من أجل كسب الوقت ومن ثم دعم آلة القتل والتدمير الإسرائيلي حتى تحقق أهدافها، لكن في المقابل أيضا وضع حلفاء إسرائيل أصبح صعبًا، حتى أن الرأي العام العربي الشعبي بات يتجه نحو المقاومة، وأصبحت إيران الناطق الرسمي باسم حماس والحوثيين وحزب الله، بما يعزز مقولة أن إيران تسيطر على عواصم عربية"، على حد قوله.
واعتبر الخبير أن "الدول العربية حليفة الولايات المتحدة أصبحت أيضا في وضع حرج لأن واشنطن لا تفعل شيء، وما يظهر إلى العلن من خلافات اليوم هو محاولة لإبراز أن أمريكا يمكن الاعتماد عليها خاصة أنها تتجه إلى انتخابات.
وأشار إلى أنه "في حال استمرار الوضع في التدهور، وتواصل ضرب القوات الأمريكية في العراق والبحر الأحمر، ووقوع مزيد من هذا العنف المفرط من قبل إسرائيل فإن ذلك سيضع هذه الإدارة الأمريكية في وضع صعب، لذا فهي تحاول وضع نفسها في صورة وسيط يسعى لتحقيق بعض الأهداف والإنجازات التي يسعى إليها العرب من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى
".
من جانبه، أوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات، مختار غباشي، أن "إسرائيل لم تكن لتصمد في حرب استمرت أكثر من مئة يوم لولا المدد الأمريكي، والقوة الأمريكية التي بلا حدود، حيث أن إسرائيل معتادة على الحروب الخاطفة".
وأشار في هذا الصدد إلى "استثناء الإدارة الأمريكية لصفقتي سلاح دون المرور بالكونغرس".
وأكد غباشي أن "الولايات المتحدة تتحدث بشيء وتفعل آخر ربما من أجل تطييب العالم العربي،
وربما من باب الحرص على مصالحها لدى دول العالم العربي المترددة الواهمة بالحماية الأمريكية، مؤكدا أنه إن فقدت إسرائيل الحماية والمدد الأمريكي ستنهار تماما، لأن الإشكالية الأكبر أمام حركات المقاومة وحدّة الصراع بين إسرائيل ومحيطها الإقليمي يتعلق بالدعم الأمريكي اللامحدود".