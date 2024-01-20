https://sputnikarabic.ae/20240120/مروحية-كا-52-تدمر-معدات-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1085209815.html

مروحية "كا-52" تدمر معدات عسكرية أوكرانية... فيديو

مروحية "كا-52" تدمر معدات عسكرية أوكرانية... فيديو

أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن المروحية الهجومية من طراز "كا-52"، دمرت معدات العدو والقوى البشرية في اتجاه سفاتوفو-كريمينايا. 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T13:03+0000

2024-01-20T13:03+0000

2024-01-20T13:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الوزارة: "قام طاقم المروحية "كا-52" (التمساح) التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، بتدمير معدات العدو والقوى البشرية في اتجاه سفاتوفو-كريمينايا في منطقة العملية العسكرية الخاصة". وأوضحت أنه باستخدام التضاريس الطبيعية، اقترب طاقم "كا-52" على ارتفاع منخفض للغاية من أقرب مسافة ممكنة. بعد استخدام أسلحة الطائرة، أجرى الطيارون مناورة مضادة للصواريخ، وأطلقوا مصائد الحرارة وعادوا إلى مطارهم الأصلي. وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه وفقًا لتقرير موجّه المدفع الجوي الأمامي، تمت إصابة جميع الأهداف بنجاح.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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