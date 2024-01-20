https://sputnikarabic.ae/20240120/مستشار-سابق-للبنتاغون-أوكرانيا-تعاني-من-هزيمة-كارثية-1085200140.html
مستشار سابق للبنتاغون: أوكرانيا تعاني من هزيمة كارثية
مستشار سابق للبنتاغون: أوكرانيا تعاني من هزيمة كارثية
كتب المستشار السابق للبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الصراع في أوكرانيا، سينتهي بهزيمة كارثية لكييف والولايات المتحدة الأمريكية. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T07:50+0000
2024-01-20T07:50+0000
2024-01-20T07:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأضاف ماكغريغور عبر قناته الرسمية على منصة "إكس"، أن "أوكرانيا تعاني من هزيمة كارثية في الوقت الحالي".وأشار الخبير أيضًا إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تفهم على الإطلاق كيفية التعامل مع النزاعات المسلحة الحالية، بما في ذلك الحرب في إسرائيل".ووفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف، العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240119/باحث-أوكراني-سيتعين-على-كييف-دعوة-روسيا-لحضور-قمة-السلام-العالمية-1085186687.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
مستشار سابق للبنتاغون: أوكرانيا تعاني من هزيمة كارثية
كتب المستشار السابق للبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الصراع في أوكرانيا، سينتهي بهزيمة كارثية لكييف والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف ماكغريغور عبر قناته الرسمية على منصة "إكس"، أن "أوكرانيا تعاني من هزيمة كارثية في الوقت الحالي".
وأشار الخبير أيضًا إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تفهم على الإطلاق كيفية التعامل مع النزاعات المسلحة الحالية، بما في ذلك الحرب في إسرائيل".
وتكتب وسائل الإعلام الغربية، بشكل متزايد، أن الغرب بدأ يشعر بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
ووفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف، العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.