عربي
https://sputnikarabic.ae/20240120/مسيرة-جماهيرية-داعمة-لفلسطين-تتجه-من-باريس-إلى-بروكسل-1085218304.html
مسيرة جماهيرية داعمة لفلسطين تتجه من باريس إلى بروكسل
مسيرة جماهيرية داعمة لفلسطين تتجه من باريس إلى بروكسل
انطلقت مسيرة تضم المئات من الداعمين للقضية الفلسطينية، اليوم السبت، من العاصمة الفرنسية باريس متجهة إلى بروكسل، للتعبير عن إدانتهم لقصف المدنيين من قبل القوات... 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T17:06+0000
2024-01-20T17:06+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104136/35/1041363569_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a422e7204801675d741ae11b48a067c9.jpg
ورصدت مراسل "سبوتنيك" مشاهد من الفعالية الرافضة لممارسات الجيش الإسرائيلي، حيث جابت المسيرة شوارع باريس لمدة ساعتين مشيا على الأقدام.وتقدمت المسيرة نحو بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي للمطالبة بمحاسبة المشاركين في القصف على غزة، مرددة شعارات ضد صمت الحكومات الأوروبية رغم "جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد سكان غزة".ورفع متظاهرون لافتات وأعلام، وكتبوا عبارات منددة بالقصف الإسرائيلي، كما وجهوا دعوات باستخدام الأدوات القانونية لإدانة إسرائيل قضائيا.ويأمل المتظاهرون في لفت انتباه السياسيين إلى الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة والحاجة إلى حل سياسي للصراع.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل وأكثر من 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240120/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-الإدارة-الأمريكية-بالاعتراف-بـالدولة-الفلسطينية-1085217354.html
غزة
قطاع غزة
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104136/35/1041363569_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e9186626dd7638f362111ffd6a0f9cb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فرنسا
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فرنسا

مسيرة جماهيرية داعمة لفلسطين تتجه من باريس إلى بروكسل

17:06 GMT 20.01.2024
© AFP 2023 / Kenzo Tribouillardبرج إيفل في باريس، فرنسا
برج إيفل في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© AFP 2023 / Kenzo Tribouillard
تابعنا عبر
انطلقت مسيرة تضم المئات من الداعمين للقضية الفلسطينية، اليوم السبت، من العاصمة الفرنسية باريس متجهة إلى بروكسل، للتعبير عن إدانتهم لقصف المدنيين من قبل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
ورصدت مراسل "سبوتنيك" مشاهد من الفعالية الرافضة لممارسات الجيش الإسرائيلي، حيث جابت المسيرة شوارع باريس لمدة ساعتين مشيا على الأقدام.
وتقدمت المسيرة نحو بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي للمطالبة بمحاسبة المشاركين في القصف على غزة، مرددة شعارات ضد صمت الحكومات الأوروبية رغم "جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد سكان غزة".
ورفع متظاهرون لافتات وأعلام، وكتبوا عبارات منددة بالقصف الإسرائيلي، كما وجهوا دعوات باستخدام الأدوات القانونية لإدانة إسرائيل قضائيا.
ويأمل المتظاهرون في لفت انتباه السياسيين إلى الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة والحاجة إلى حل سياسي للصراع.
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
الخارجية الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية بالاعتراف بـ"الدولة الفلسطينية"
16:35 GMT
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل وأكثر من 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. خارطة طريق أوروبية تمهد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. صور وفيديو13:40 GMTВоеннослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации возможностей БПЛА - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:32 GMTСолдат стоит в тоннеле, вырытом, по словам израильской армии, боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "أنفاق" غزة أكثر تطورا من تقديرات إسرائيل... صور وفيديو18 يناير, 16:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала