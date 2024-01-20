https://sputnikarabic.ae/20240120/مصادر-تكشف-عما-تحضره-روسيا-لأوكرانيا-1085203165.html
مصادر تكشف عما تحضره روسيا لأوكرانيا
مصادر تكشف عما تحضره روسيا لأوكرانيا
ستدمر روسيا المنشآت الصناعية العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، في حالة وقوع هجمات على شبه جزيرة القرم، حسب مصادر إعلامية. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T09:27+0000
2024-01-20T09:27+0000
2024-01-20T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وكتب لوكاس ليروس، في مقال لموقع "إنفوبريكس": "إن الرد الروسي على الهجمات المتكررة المحتملة على شبه جزيرة القرم، لن يكون التغيير الحاد في الوضع على خط المواجهة، ولكن في زيادة سريعة في عدد الضربات الجوية على أهداف استراتيجية في جميع أنحاء أوكرانيا".وبحسب الصحفي، فإن الجيش الروسي سيضرب المنشآت العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية الحيوية ومراكز صنع القرار، كما فعل بعد محاولات كييف السابقة لتصعيد الوضع في منطقة القتال.هذا الأسبوع، دعا القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال فيليب بريدلوف، الغرب إلى مساعدة أوكرانيا في مهاجمة شبه جزيرة القرم.وحذرت موسكو، مرارا وتكرارا، من أن محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للاستيلاء على الأراضي الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، ستؤدي إلى رد قوي. وأكد نائب الرئيس الدائم لمجلس الأمن دميتري ميدفيديف، أن الهجمات على الأراضي الروسية ستتبعها ضربات انتقامية.
https://sputnikarabic.ae/20240120/الهدف-صعب-للغاية-الأسلحة-التي-يواجهها-الجيش-الروسي-1085198929.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مصادر تكشف عما تحضره روسيا لأوكرانيا
ستدمر روسيا المنشآت الصناعية العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، في حالة وقوع هجمات على شبه جزيرة القرم، حسب مصادر إعلامية.
وكتب لوكاس ليروس، في مقال لموقع "إنفوبريكس": "إن الرد الروسي على الهجمات المتكررة المحتملة على شبه جزيرة القرم، لن يكون التغيير الحاد في الوضع على خط المواجهة، ولكن في زيادة سريعة في عدد الضربات الجوية على أهداف استراتيجية في جميع أنحاء أوكرانيا".
وبحسب الصحفي
، فإن الجيش الروسي سيضرب المنشآت العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية الحيوية ومراكز صنع القرار، كما فعل بعد محاولات كييف السابقة لتصعيد الوضع في منطقة القتال.
هذا الأسبوع، دعا القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال فيليب بريدلوف، الغرب إلى مساعدة أوكرانيا في مهاجمة شبه جزيرة القرم.
وحذرت موسكو، مرارا وتكرارا، من أن محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للاستيلاء على الأراضي الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، ستؤدي إلى رد قوي. وأكد نائب الرئيس الدائم لمجلس الأمن دميتري ميدفيديف، أن الهجمات على الأراضي الروسية ستتبعها ضربات انتقامية.