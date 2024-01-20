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مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجار غربي العاصمة السورية دمشق... فيديو
Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240120/مصادر-تكشف-عما-تحضره-روسيا-لأوكرانيا-1085203165.html
مصادر تكشف عما تحضره روسيا لأوكرانيا
مصادر تكشف عما تحضره روسيا لأوكرانيا
ستدمر روسيا المنشآت الصناعية العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، في حالة وقوع هجمات على شبه جزيرة القرم، حسب مصادر إعلامية. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T09:27+0000
2024-01-20T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وكتب لوكاس ليروس، في مقال لموقع "إنفوبريكس": "إن الرد الروسي على الهجمات المتكررة المحتملة على شبه جزيرة القرم، لن يكون التغيير الحاد في الوضع على خط المواجهة، ولكن في زيادة سريعة في عدد الضربات الجوية على أهداف استراتيجية في جميع أنحاء أوكرانيا".وبحسب الصحفي، فإن الجيش الروسي سيضرب المنشآت العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية الحيوية ومراكز صنع القرار، كما فعل بعد محاولات كييف السابقة لتصعيد الوضع في منطقة القتال.هذا الأسبوع، دعا القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال فيليب بريدلوف، الغرب إلى مساعدة أوكرانيا في مهاجمة شبه جزيرة القرم.وحذرت موسكو، مرارا وتكرارا، من أن محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للاستيلاء على الأراضي الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، ستؤدي إلى رد قوي. وأكد نائب الرئيس الدائم لمجلس الأمن دميتري ميدفيديف، أن الهجمات على الأراضي الروسية ستتبعها ضربات انتقامية.
https://sputnikarabic.ae/20240120/الهدف-صعب-للغاية-الأسلحة-التي-يواجهها-الجيش-الروسي-1085198929.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مصادر تكشف عما تحضره روسيا لأوكرانيا

09:27 GMT 20.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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ستدمر روسيا المنشآت الصناعية العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، في حالة وقوع هجمات على شبه جزيرة القرم، حسب مصادر إعلامية.
وكتب لوكاس ليروس، في مقال لموقع "إنفوبريكس": "إن الرد الروسي على الهجمات المتكررة المحتملة على شبه جزيرة القرم، لن يكون التغيير الحاد في الوضع على خط المواجهة، ولكن في زيادة سريعة في عدد الضربات الجوية على أهداف استراتيجية في جميع أنحاء أوكرانيا".
صورة لمقاتلة أمريكية مثبت عليها قذيفة جدام صورت في 13 مارس 2003 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"الهدف صعب للغاية"... الأسلحة التي يواجهها الجيش الروسي
07:07 GMT
وبحسب الصحفي، فإن الجيش الروسي سيضرب المنشآت العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية الحيوية ومراكز صنع القرار، كما فعل بعد محاولات كييف السابقة لتصعيد الوضع في منطقة القتال.
هذا الأسبوع، دعا القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، الجنرال فيليب بريدلوف، الغرب إلى مساعدة أوكرانيا في مهاجمة شبه جزيرة القرم.
وحذرت موسكو، مرارا وتكرارا، من أن محاولات القوات المسلحة الأوكرانية للاستيلاء على الأراضي الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، ستؤدي إلى رد قوي. وأكد نائب الرئيس الدائم لمجلس الأمن دميتري ميدفيديف، أن الهجمات على الأراضي الروسية ستتبعها ضربات انتقامية.
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