https://sputnikarabic.ae/20240120/مقتل-24-ألفا-و927-فلسطينيا-في-الضربات-الإسرائيلية-منذ-7-أكتوبر-1085209512.html
مقتل 24 ألفا و927 فلسطينيا في الضربات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر
مقتل 24 ألفا و927 فلسطينيا في الضربات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر
قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن 24927 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، قُتلوا في المجمل وأصيب 62388 في الضربات الإسرائيلية على القطاع، منذ... 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T13:00+0000
2024-01-20T13:00+0000
2024-01-20T13:00+0000
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وأضافت الوزارة في بيان، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 165 شهيدًا و280 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".وأشارت إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات".يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلًا على القطاع، أسفر عن تدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240119/عدوى-بكتيرية-تصيب-أقدام-الجنود-الإسرائيليين-في-غزة-1085168580.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
مقتل 24 ألفا و927 فلسطينيا في الضربات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر
قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن 24927 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، قُتلوا في المجمل وأصيب 62388 في الضربات الإسرائيلية على القطاع، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة
، راح ضحيتها 165 شهيدًا و280 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأشارت إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات".
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس
" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل
قصفًا متواصلًا على القطاع، أسفر عن تدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.