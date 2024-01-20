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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240120/مكتب-زيلينسكي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فقدت-القدرة-على-التقدم-بسبب-النقص-الحاد-في-الجنود-والعتاد-1085208532.html
مكتب زيلينسكي: القوات المسلحة الأوكرانية فقدت القدرة على التقدم بسبب النقص الحاد في الجنود والعتاد
مكتب زيلينسكي: القوات المسلحة الأوكرانية فقدت القدرة على التقدم بسبب النقص الحاد في الجنود والعتاد
أفاد مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أندريه إرماك، في مقابلة صحفية، اليوم السبت، بأن الجيش الأوكراني في الجبهة يشكو من عجزه على القيام بأي هجوم،... 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T12:31+0000
2024-01-20T12:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
العالم
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وأوضح إرماك، بالقول: "في الجبهة، يشكو الجنود من نقص في العديد والعتاد والأموال، ويقولون إنه لم تعد لديهم الفرصة للتقدم".واعترف إرماك في مقابلة مع صحيفة "فيغارو"، بأن روسيا تتفوق في المجال الجوي، بينما تفتقر القوات المسلحة الأوكرانية إلى المقذوفات وأنظمة إطلاق الصواريخ البعيدة المدى ومركبات كسح الألغام، ووفقا له، فإن الوضع بالنسبة للقوات الأوكرانية في الجبهة كان "صعبا بلا شك".في وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينينشال تايمز"، نقلا عن مسؤول غربي لم تذكر اسمه، أن أوكرانيا، بعد "الهجوم المضاد" الصيفي الفاشل، تغير تكتيكاتها وتتحول إلى "الدفاع نشط" في عام 2024. في الوقت ذاته، لوحظ أن هجوم كييف الجديد في الغرب غير متوقع، حتى عام 2025.اقرأ أيضا: مكتب زيلينسكي يحذر من خطر الهزيمة في الصراع مع روسيااقرأ أيضا: رئيس مكتب زيلينسكي يحذر أوكرانيا من شتاء قاس
https://sputnikarabic.ae/20240120/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-محطة-رادار-أوكرانية-مصنوعة-في-ألمانيا-1085208270.html
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زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, العالم
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, العالم

مكتب زيلينسكي: القوات المسلحة الأوكرانية فقدت القدرة على التقدم بسبب النقص الحاد في الجنود والعتاد

12:31 GMT 20.01.2024
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraineمكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف
مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraine
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أفاد مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أندريه إرماك، في مقابلة صحفية، اليوم السبت، بأن الجيش الأوكراني في الجبهة يشكو من عجزه على القيام بأي هجوم، بسبب نقص في الأفراد والعتاد والأموال.
وأوضح إرماك، بالقول: "في الجبهة، يشكو الجنود من نقص في العديد والعتاد والأموال، ويقولون إنه لم تعد لديهم الفرصة للتقدم".
واعترف إرماك في مقابلة مع صحيفة "فيغارو"، بأن روسيا تتفوق في المجال الجوي، بينما تفتقر القوات المسلحة الأوكرانية إلى المقذوفات وأنظمة إطلاق الصواريخ البعيدة المدى ومركبات كسح الألغام، ووفقا له، فإن الوضع بالنسبة للقوات الأوكرانية في الجبهة كان "صعبا بلا شك".

وأكد إرماك على صعوبة الوضع بالنسبة للقوات الأوكرانية، التي بدأت تعاني من الفارق الكبير في القدرات والخبرات بالمقارنة مع القوات الروسية.

مدافع هاوتزر أمريكية ذاتية الحركة طراز بالادين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تدمر محطة رادار أوكرانية مصنوعة في ألمانيا
12:08 GMT

في وقت سابق، وفي مقابلة مع صحيفة "موندو" الإسبانية، وبّخ إرماك، مرة أخرى، الغرب لعدم كفاية إمدادات الأسلحة إلى كييف.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينينشال تايمز"، نقلا عن مسؤول غربي لم تذكر اسمه، أن أوكرانيا، بعد "الهجوم المضاد" الصيفي الفاشل، تغير تكتيكاتها وتتحول إلى "الدفاع نشط" في عام 2024. في الوقت ذاته، لوحظ أن هجوم كييف الجديد في الغرب غير متوقع، حتى عام 2025.
اقرأ أيضا: مكتب زيلينسكي يحذر من خطر الهزيمة في الصراع مع روسيا
اقرأ أيضا: رئيس مكتب زيلينسكي يحذر أوكرانيا من شتاء قاس
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