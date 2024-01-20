https://sputnikarabic.ae/20240120/-الدفاع-المدني-في-لبنان-قتيلان-في-استهداف-إسرائيلي-لسيارة-في-بلدة-البازورية-جنوبي-البلاد-1085207461.html
الدفاع المدني في لبنان: قتيلان في استهداف إسرائيلي لسيارة في بلدة البازورية جنوبي البلاد
الدفاع المدني في لبنان: قتيلان في استهداف إسرائيلي لسيارة في بلدة البازورية جنوبي البلاد
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بـ"سقوط قتلى إثر استهداف إسرائيلي لسيارة جنوبي لبنان". 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T11:55+0000
2024-01-20T11:55+0000
2024-01-20T11:55+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082021295_0:11:1001:574_1920x0_80_0_0_883da0fed5b139364da83cb31af039d4.jpg
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن "غارة الإسرائيلية على طريق البازورية أدت الى استشهاد شخصين لم تعرف هويتهما بسبب تفحم الجثث".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم السبت، استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.وقال الحزب، في بيان له، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا، صباح يوم السبت، تجمعين لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، ومحيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيهما إصابات مؤكدة".وأكد "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، أن "التهديدات الإسرائيلية لا تعني للمقاومة الإسلامية شيئا، وكأنها لا تسمع".وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، في كلمة له، إن "التهديدات الإسرائيلية وصلت، وإن الحزب سيقوم بالرد على أي تهديد".وأضاف أنه "في حال قررت إسرائيل توسيع الضربات سيرد عليها الحزب بنفس الطريقة تمامًا"، متابعا: "أما في حال بقيت الضربات على المستوى ذاته، فستبقى ضربات الحزب بالوتيرة ذاتها".وأشار قاسم إلى أن "العدو يهدد ولكن لا قدرة له، لأنه يعلم أن الردع وأن المواجهة ستكون كبيرة جدًا، وأنه لا يستطيع أن يقوم بالعدوان أو بعمل واسع دون أن يتلقى الصفعة القوية التي تلقنه درسًا حقيقيًا إذا فكر بذلك".وشدّد على أنه "يجب أن يعلم العدو أن جهوزية حزب الله عالية جدًا"، مؤكدا أن الحل للاستقرار هو بإيقاف العدوان، وهذا الحل يبدأ من غزة وليس من لبنان.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240114/ارتفاع-عدد-القتلى-الإسرائيليين-جراء-إطلاق-صاروخ-كورنيت-من-لبنان-باتجاه-إسرائيل--1084979622.html
https://sputnikarabic.ae/20240115/غوتيريش-يدعو-إلى-إنهاء-اللعب-بالنار-على-حدود-لبنان-وإسرائيل-1085020771.html
https://sputnikarabic.ae/20240119/إسرائيل-تبلغ-واشنطن-أن-عدم-سحب-حزب-الله-لـ-قوة-الرضوان-من-على-الحدود-سيدفعها-للعمل-عسكريا-في-لبنان-1085195984.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082021295_16:0:904:666_1920x0_80_0_0_88882a7bf05376bb7db216bae1527fd4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الدفاع المدني في لبنان: قتيلان في استهداف إسرائيلي لسيارة في بلدة البازورية جنوبي البلاد
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بـ"سقوط قتلى إثر استهداف إسرائيلي لسيارة جنوبي لبنان".
وقالت الوكالة
الوطنية للإعلام في لبنان، إن "غارة الإسرائيلية على طريق البازورية أدت الى استشهاد شخصين لم تعرف هويتهما بسبب تفحم الجثث".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم السبت، استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي
على الحدود اللبنانية.
وقال الحزب، في بيان له، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا، صباح يوم السبت، تجمعين لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، ومحيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيهما إصابات مؤكدة".
وأكد "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، أن "التهديدات الإسرائيلية لا تعني للمقاومة الإسلامية شيئا
، وكأنها لا تسمع".
وقال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، في كلمة له
، إن "التهديدات الإسرائيلية وصلت، وإن الحزب سيقوم بالرد على أي تهديد".
وأضاف أنه "في حال قررت إسرائيل توسيع الضربات سيرد عليها الحزب بنفس الطريقة تمامًا"، متابعا: "أما في حال بقيت الضربات على المستوى ذاته، فستبقى ضربات الحزب بالوتيرة ذاتها".
وأشار قاسم إلى أن "العدو يهدد ولكن لا قدرة له، لأنه يعلم أن الردع وأن المواجهة ستكون كبيرة جدًا، وأنه لا يستطيع أن يقوم بالعدوان أو بعمل واسع دون أن يتلقى الصفعة القوية التي تلقنه درسًا حقيقيًا إذا فكر بذلك".
وشدّد على أنه "يجب أن يعلم العدو أن جهوزية حزب الله عالية جدًا"، مؤكدا أن الحل للاستقرار هو بإيقاف العدوان، وهذا الحل يبدأ من غزة وليس من لبنان.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل
توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف مصاب.