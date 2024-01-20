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https://sputnikarabic.ae/20240120/40-من-الموظفين-يفضلون-البقاء-في-مناصبهم-بدلا-من-الترقية-دراسة-جديدة-تكشف-السبب-1085203483.html
40% من الموظفين يفضلون البقاء في مناصبهم بدلا من الترقية... دراسة جديدة تكشف السبب
40% من الموظفين يفضلون البقاء في مناصبهم بدلا من الترقية... دراسة جديدة تكشف السبب
كشفت دراسة جديدة، أن عددا كبيرا من الموظفين يفضلون البقاء في مناصبهم الحالية بدلا من الارتقاء نحو أعلى السلم الوظيفي. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T09:44+0000
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جاء ذلك في تقرير "وورك مونيتور" السنوي الصادر عن شركة "راندستاد" ومقرها أمستردام، للعام 2024.وذكرت الدراسة أن 39% من الموظفين لا يريدون الحصول على ترقية لأنهم يحبون وظائفهم الحالية، و34% لا يريدون أبدًا أن يصبحوا مدراء.شملت الدراسة 27 ألف شخص في 34 سوقا في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين.المشاركون في الدراسة تتراوح أعمارهم بين 18 و67 عاما، يعملون لمدة 24 ساعة على الأقل في الأسبوع، أو موظفين مستقلين، أو عاطلين عن العمل ولكنهم يفكرون في البحث عن عمل في المستقبل.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "راندستاد"، ساندر فان نورديندي، لموقع "بيزنيس إنسايدر": "هذا يعني أن تحفيز الأشخاص في العمل ليس بالضرورة مدفوعا بالترقيات فقط".وتابع: "يجب عليهم أيضًا أن يدركوا أن التقدم الوظيفي والحفاظ على حياة شخصية صحية، أمران متشابكان ويجب أن يكونا متوازنين".
https://sputnikarabic.ae/20190414/اليوغا-تخفف-الضغوط-الموظفين-1040454864.html
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40% من الموظفين يفضلون البقاء في مناصبهم بدلا من الترقية... دراسة جديدة تكشف السبب

09:44 GMT 20.01.2024
© AFP 2023 / CHRIS DELMASالعمل من المنزل
العمل من المنزل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© AFP 2023 / CHRIS DELMAS
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كشفت دراسة جديدة، أن عددا كبيرا من الموظفين يفضلون البقاء في مناصبهم الحالية بدلا من الارتقاء نحو أعلى السلم الوظيفي.
جاء ذلك في تقرير "وورك مونيتور" السنوي الصادر عن شركة "راندستاد" ومقرها أمستردام، للعام 2024.
وذكرت الدراسة أن 39% من الموظفين لا يريدون الحصول على ترقية لأنهم يحبون وظائفهم الحالية، و34% لا يريدون أبدًا أن يصبحوا مدراء.
شملت الدراسة 27 ألف شخص في 34 سوقا في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين.
المشاركون في الدراسة تتراوح أعمارهم بين 18 و67 عاما، يعملون لمدة 24 ساعة على الأقل في الأسبوع، أو موظفين مستقلين، أو عاطلين عن العمل ولكنهم يفكرون في البحث عن عمل في المستقبل.
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ممارسة اليوغا في مكان العمل قد تخفف الضغوط عن الموظفين
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وأظهرت نتائج الدراسة، أن بعض الموظفين الشباب، يتردد في قبول الوظائف ذات المسؤوليات الإدارية بسبب انعدام الثقة في القيادة، أو الاهتمام بتحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة أو الاعتقاد بأن المال الإضافي لا يستحق أن يرزح الإنسان لأجله تحت ضغوط العمل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "راندستاد"، ساندر فان نورديندي، لموقع "بيزنيس إنسايدر": "هذا يعني أن تحفيز الأشخاص في العمل ليس بالضرورة مدفوعا بالترقيات فقط".
وأضاف: "يحتاج أصحاب العمل إلى النظر بما يتجاوز السلم الوظيفي التقليدي، مع الأخذ في الاعتبار الطموحات الشخصية لكل فرد".
وتابع: "يجب عليهم أيضًا أن يدركوا أن التقدم الوظيفي والحفاظ على حياة شخصية صحية، أمران متشابكان ويجب أن يكونا متوازنين".
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