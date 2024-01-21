https://sputnikarabic.ae/20240121/آلة-حفر-تخترق-بالخطأ-سقف-محطة-مترو-في-تركيا-فيديو-1085235284.html
آلة حفر تخترق "بالخطأ" سقف محطة مترو في تركيا... فيديو
آلة حفر تخترق "بالخطأ" سقف محطة مترو في تركيا... فيديو
نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يظهر آلة حفر كانت تعمل بالقرب من خط مترو أنفاق، في إسطنبول، وهي تخترق بطريق الخطأ سقف نفق المترو. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T10:07+0000
2024-01-21T10:07+0000
2024-01-21T10:07+0000
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ويظهر في الفيديو المتداول، آلة الحفر التي اخترقت سقف النفق حتى وصلت إلى قضبان المترو.وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة النقل التركية أنه تم الانتهاء من إصلاح النفق بعد الحادث.ووفقا لوسائل الإعلام، فقد تم تفادي الكارثة في اللحظة الأخيرة بإيقاف القطار بسبب انقطاع النظام الكهربائي.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/15/1085234981_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51d74fcaf1b2de1a838414dea1271bd6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو, الأخبار
آلة حفر تخترق "بالخطأ" سقف محطة مترو في تركيا... فيديو
نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يظهر آلة حفر كانت تعمل بالقرب من خط مترو أنفاق، في إسطنبول، وهي تخترق بطريق الخطأ سقف نفق المترو.
ويظهر في الفيديو المتداول، آلة الحفر التي اخترقت سقف النفق حتى وصلت إلى قضبان المترو.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة النقل التركية أنه تم الانتهاء من إصلاح النفق بعد الحادث.
ووفقا لوسائل الإعلام، فقد تم تفادي الكارثة في اللحظة الأخيرة بإيقاف القطار بسبب انقطاع النظام الكهربائي.