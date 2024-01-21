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https://sputnikarabic.ae/20240121/آلة-حفر-تخترق-بالخطأ-سقف-محطة-مترو-في-تركيا-فيديو-1085235284.html
آلة حفر تخترق "بالخطأ" سقف محطة مترو في تركيا... فيديو
آلة حفر تخترق "بالخطأ" سقف محطة مترو في تركيا... فيديو
نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يظهر آلة حفر كانت تعمل بالقرب من خط مترو أنفاق، في إسطنبول، وهي تخترق بطريق الخطأ سقف نفق المترو. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T10:07+0000
2024-01-21T10:07+0000
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ويظهر في الفيديو المتداول، آلة الحفر التي اخترقت سقف النفق حتى وصلت إلى قضبان المترو.وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة النقل التركية أنه تم الانتهاء من إصلاح النفق بعد الحادث.ووفقا لوسائل الإعلام، فقد تم تفادي الكارثة في اللحظة الأخيرة بإيقاف القطار بسبب انقطاع النظام الكهربائي.
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أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو, الأخبار

آلة حفر تخترق "بالخطأ" سقف محطة مترو في تركيا... فيديو

10:07 GMT 21.01.2024
© AP Photo / Emrah Gurelمترو إسطنبول - تركيا
مترو إسطنبول - تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
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نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يظهر آلة حفر كانت تعمل بالقرب من خط مترو أنفاق، في إسطنبول، وهي تخترق بطريق الخطأ سقف نفق المترو.
ويظهر في الفيديو المتداول، آلة الحفر التي اخترقت سقف النفق حتى وصلت إلى قضبان المترو.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة النقل التركية أنه تم الانتهاء من إصلاح النفق بعد الحادث.
ووفقا لوسائل الإعلام، فقد تم تفادي الكارثة في اللحظة الأخيرة بإيقاف القطار بسبب انقطاع النظام الكهربائي.
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