عربي
https://sputnikarabic.ae/20240121/إعلامي-مصري-يقترح-إيقاف-رحلات-العمرة-لتوفير-العملة-الصعبة-فيديو-1085241674.html
إعلامي مصري يقترح إيقاف رحلات العمرة لتوفير العملة الصعبة... فيديو
إعلامي مصري يقترح إيقاف رحلات العمرة لتوفير العملة الصعبة... فيديو
قدم إعلامي مصري مقترحا لحل أزمة نقص العملة الأجنبية والدولار الذي تعاني منه مصر حاليًا، وذلك بإيقاف العمرة لمدة عام، ما أثار جدلا واسعا على منصات مواقع... 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T12:53+0000
2024-01-21T12:53+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/17/1078415607_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9247f05403784f8d15ec7a37e8633412.jpg
واقترح الإعلامي الشهير خيري رمضان خلال برنامجه، أمس السبت، إيقاف العمرة لمدة، معقبًا: "مش هتروح النار لو معملتش عمرة السنة دي".كما اقترح أيضا أن يكون الحج هذا العام في أضيق الحدود لمن لم يحج.وقال: "في ناس بتسافر مرة واتنين وتلاتة، وفي ناس مش لاقية تاكل، أنا كدولة أمنع العمرة هذا العام، والحج يكون في أضيق الحدود لمن لم يحج، هي دي قبضة الدولة، أن تساعد هذا الشعب على العيش".وتابع رمضان: "مصر من أكثر الدول التي يؤدي مواطنوها فريضة الحج، إذ يتوجه لأداء الحج نحو 60 ألف شخص كل موسم، موضحًا: "في حج بيوصل إلى مليون جنيه، وعمرة بتوصل إلى 300 ألف جنيه".وأثار مقترح الإعلامي المصري تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث واجه انتقادات لاذعة. وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي.وتأثرت القاهرة بشدة بالحرب في قطاع غزة، التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة، وكذلك قناة السويس، بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في وقت سابق، أن "مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفا، خلال الفترة بين يوليو/ تموز 2023 ويوليو 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفا نحو 16.8 مليار دولار".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من "B3" إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.وأرجعت الوكالة خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية، بحسب قولها.ومنذ مارس/ آذار 2022، تواجه مصر أزمة شح في النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.
https://sputnikarabic.ae/20240119/ما-الذي-يترتب-على-تغيير-موديز-نظرتها-للاقتصاد-والوضع-الائتماني-في-مصر-1085188776.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/17/1078415607_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_10d692ef810213d03a6906493fa885e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

إعلامي مصري يقترح إيقاف رحلات العمرة لتوفير العملة الصعبة... فيديو

12:53 GMT 21.01.2024
© AP Photo / Amr Nabilحجاج أمام الكعبة، خلال موسم الحج السنوي ، في مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية، 22 يونيو ، 2023.
حجاج أمام الكعبة، خلال موسم الحج السنوي ، في مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية، 22 يونيو ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
قدم إعلامي مصري مقترحا لحل أزمة نقص العملة الأجنبية والدولار الذي تعاني منه مصر حاليًا، وذلك بإيقاف العمرة لمدة عام، ما أثار جدلا واسعا على منصات مواقع التواصل.
واقترح الإعلامي الشهير خيري رمضان خلال برنامجه، أمس السبت، إيقاف العمرة لمدة، معقبًا: "مش هتروح النار لو معملتش عمرة السنة دي".
كما اقترح أيضا أن يكون الحج هذا العام في أضيق الحدود لمن لم يحج.
وقال: "في ناس بتسافر مرة واتنين وتلاتة، وفي ناس مش لاقية تاكل، أنا كدولة أمنع العمرة هذا العام، والحج يكون في أضيق الحدود لمن لم يحج، هي دي قبضة الدولة، أن تساعد هذا الشعب على العيش".
وتابع رمضان: "مصر من أكثر الدول التي يؤدي مواطنوها فريضة الحج، إذ يتوجه لأداء الحج نحو 60 ألف شخص كل موسم، موضحًا: "في حج بيوصل إلى مليون جنيه، وعمرة بتوصل إلى 300 ألف جنيه".

وأشار إلى أن تكلفة أداء 60 ألف شخص فريضة الحج سنوياً تصل إلى 100 مليون دولار، كما يصل متوسط عدد المصريين الذين يؤدون العمرة سنوياً إلى 500 ألف شخص.

وأثار مقترح الإعلامي المصري تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث واجه انتقادات لاذعة.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي.
وكالة موديز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
ما الذي يترتب على تغيير "موديز" نظرتها للاقتصاد والوضع الائتماني في مصر؟
19 يناير, 17:09 GMT
وتأثرت القاهرة بشدة بالحرب في قطاع غزة، التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة، وكذلك قناة السويس، بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في وقت سابق، أن "مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفا، خلال الفترة بين يوليو/ تموز 2023 ويوليو 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفا نحو 16.8 مليار دولار".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من "B3" إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية، بحسب قولها.
ومنذ مارس/ آذار 2022، تواجه مصر أزمة شح في النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:05 GMTИзраильтяне блокируют автостраду в знак протеста против судебной реформы - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تظاهرات في إسرائيل للإطاحة بنتنياهو.. فيديو وصور11:13 GMTВоеннослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации возможностей БПЛА - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала