https://sputnikarabic.ae/20240121/إعلامي-مصري-يقترح-إيقاف-رحلات-العمرة-لتوفير-العملة-الصعبة-فيديو-1085241674.html
إعلامي مصري يقترح إيقاف رحلات العمرة لتوفير العملة الصعبة... فيديو
إعلامي مصري يقترح إيقاف رحلات العمرة لتوفير العملة الصعبة... فيديو
قدم إعلامي مصري مقترحا لحل أزمة نقص العملة الأجنبية والدولار الذي تعاني منه مصر حاليًا، وذلك بإيقاف العمرة لمدة عام، ما أثار جدلا واسعا على منصات مواقع... 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T12:53+0000
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واقترح الإعلامي الشهير خيري رمضان خلال برنامجه، أمس السبت، إيقاف العمرة لمدة، معقبًا: "مش هتروح النار لو معملتش عمرة السنة دي".كما اقترح أيضا أن يكون الحج هذا العام في أضيق الحدود لمن لم يحج.وقال: "في ناس بتسافر مرة واتنين وتلاتة، وفي ناس مش لاقية تاكل، أنا كدولة أمنع العمرة هذا العام، والحج يكون في أضيق الحدود لمن لم يحج، هي دي قبضة الدولة، أن تساعد هذا الشعب على العيش".وتابع رمضان: "مصر من أكثر الدول التي يؤدي مواطنوها فريضة الحج، إذ يتوجه لأداء الحج نحو 60 ألف شخص كل موسم، موضحًا: "في حج بيوصل إلى مليون جنيه، وعمرة بتوصل إلى 300 ألف جنيه".وأثار مقترح الإعلامي المصري تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث واجه انتقادات لاذعة. وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي.وتأثرت القاهرة بشدة بالحرب في قطاع غزة، التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة، وكذلك قناة السويس، بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في وقت سابق، أن "مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفا، خلال الفترة بين يوليو/ تموز 2023 ويوليو 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفا نحو 16.8 مليار دولار".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من "B3" إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.وأرجعت الوكالة خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية، بحسب قولها.ومنذ مارس/ آذار 2022، تواجه مصر أزمة شح في النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.
https://sputnikarabic.ae/20240119/ما-الذي-يترتب-على-تغيير-موديز-نظرتها-للاقتصاد-والوضع-الائتماني-في-مصر-1085188776.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
إعلامي مصري يقترح إيقاف رحلات العمرة لتوفير العملة الصعبة... فيديو
قدم إعلامي مصري مقترحا لحل أزمة نقص العملة الأجنبية والدولار الذي تعاني منه مصر حاليًا، وذلك بإيقاف العمرة لمدة عام، ما أثار جدلا واسعا على منصات مواقع التواصل.
واقترح الإعلامي الشهير خيري رمضان خلال برنامجه، أمس السبت، إيقاف العمرة لمدة، معقبًا: "مش هتروح النار لو معملتش عمرة
السنة دي".
كما اقترح أيضا أن يكون الحج هذا العام في أضيق الحدود لمن لم يحج.
وقال: "في ناس بتسافر مرة واتنين وتلاتة، وفي ناس مش لاقية تاكل، أنا كدولة أمنع العمرة هذا العام، والحج يكون في أضيق الحدود لمن لم يحج، هي دي قبضة الدولة، أن تساعد هذا الشعب على العيش".
وتابع رمضان: "مصر من أكثر الدول التي يؤدي مواطنوها فريضة الحج، إذ يتوجه لأداء الحج نحو 60 ألف شخص كل موسم، موضحًا: "في حج بيوصل إلى مليون جنيه، وعمرة بتوصل إلى 300 ألف جنيه".
وأشار إلى أن تكلفة أداء 60 ألف شخص فريضة الحج سنوياً تصل إلى 100 مليون دولار، كما يصل متوسط عدد المصريين الذين يؤدون العمرة سنوياً إلى 500 ألف شخص.
وأثار مقترح الإعلامي المصري تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث واجه انتقادات لاذعة.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية
أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي.
وتأثرت القاهرة بشدة بالحرب في قطاع غزة، التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة، وكذلك قناة السويس، بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في وقت سابق، أن "مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفا، خلال الفترة بين يوليو/ تموز 2023 ويوليو 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفا نحو 16.8 مليار دولار".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من "B3" إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية، بحسب قولها.
ومنذ مارس/ آذار 2022، تواجه مصر
أزمة شح في النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.